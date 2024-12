Togo: Tout simplement 'avilissant', selon le MMLK !

En cette période festive, où l'esprit de famille, de partage et de réjouissance devrait primer, le MMLK (Mouvement Martin Luther King) exprime son indignation face à l'installation d'une gigantesque bouteille de Djama par la Société Nationale de Boissons (SNB) au carrefour GTA, le plus grand carrefour de Lomé. Cette initiative, présentée comme une décoration festive, est en réalité une publicité déguisée en faveur de la consommation d'alcool, avec des conséquences néfastes pour notre société.

Le Carrefour GTA : Un Lieu Stratégique et Symbolique

Le carrefour GTA est une plaque tournante de la capitale, empruntée chaque jour par des milliers de citoyens, y compris de nombreux jeunes en quête de modèles. Ce lieu, non seulement central mais aussi influent, véhicule des messages qui marquent les esprits. En y installant une bouteille géante d'alcool, la SNB envoie un signal négatif, banalisant la consommation d'alcool et dévalorisant les efforts pour promouvoir des valeurs saines et responsables.

Une Contradiction avec les Valeurs de Notre Société

La présence de cette publicité soulève des questions fondamentales :

· Quel message transmet-on à notre jeunesse ? Mettre en avant un produit alcoolisé dans un espace public contribue à normaliser sa consommation et à renforcer une culture de dépendance au détriment de la santé et de l'avenir de nos jeunes.

· Quelle responsabilité pour les acteurs économiques ? À une époque où notre société fait face à des défis comme l'alcoolisme chez les jeunes, les violences liées à l'ivresse et les accidents dus à l'abus d'alcool, une telle publicité est non seulement inappropriée mais irresponsable.

Les Risques pour Notre Société

1. Encouragement à l'alcoolisme

Promouvoir un produit alcoolisé dans un espace aussi visible banalise sa consommation, surtout auprès des jeunes, qui sont les plus influençables. Cela augmente les risques d'addiction précoce et les comportements excessifs.

2. Dégradation des valeurs morales

Faire d'une bouteille d'alcool un symbole de fête renforce l'idée que les célébrations ne peuvent se passer de boissons alcoolisées, dévalorisant ainsi des valeurs telles que la sobriété et le respect de soi.

3. Impact sur la sécurité publique

L'alcool est l'un des principaux facteurs d'accidents de la route, de violences domestiques et de troubles publics, en particulier en période festive. Cette publicité pourrait aggraver ces phénomènes.

Appel du MMLK à la Société Nationale de Boissons et aux Autorités

Le MMLK, fidèle à sa mission de défendre les droits et les valeurs de notre société, appelle :

1. La SNB à retirer cette publicité inappropriée. En tant qu'acteur économique majeur, elle doit démontrer un engagement envers le bien-être de la société.

2. Les autorités compétentes à encadrer plus strictement les publicités pour les produits alcoolisés, en interdisant notamment leur exposition dans des lieux publics stratégiques comme le carrefour GTA.

3. La société civile et les parents à sensibiliser la jeunesse sur les dangers de l'alcool et à promouvoir une culture de responsabilité et de sobriété.

Pour une Décoration qui Édifie, pas qui Avilit

Le MMLK invite les entreprises et les institutions à privilégier des initiatives décoratives qui mettent en valeur des symboles de solidarité, de paix et de responsabilité. Ces initiatives devraient refléter les aspirations de notre société à un développement harmonieux et durable, et non encourager des comportements préjudiciables.

La période des fêtes est une occasion de bâtir et célébrer des valeurs qui renforcent notre cohésion sociale. Nous ne pouvons laisser les intérêts commerciaux éclipser l'impératif moral de protéger notre jeunesse et de préserver notre avenir commun.

Le MMLK exhorte chaque citoyen à se mobiliser pour dire NON à cette normalisation de l'alcool comme élément central des fêtes. Ensemble, oeuvrons pour une société responsable, où la jeunesse trouve des repères positifs et des raisons d'espérer un avenir meilleur.

Le combat pour une jeunesse togolaise épanouie est l'affaire de tous !