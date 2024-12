Madagascar: Fin d'année - Trêve politique non respectée

Pas de trêve politique pendant les fêtes de fin d'année. Après l'annonce des résultats des élections communales par la Commission électorale nationale indépendante, la tension est montée d'un cran. Au niveau de la Province de Toliara, des mouvements de contestation sont recensés, notamment dans la commune rurale de Mitsinjo Betanimena, district de Toliara II, où des affrontements entre manifestants et Forces de l'ordre ont eu lieu, notamment le mardi 23 décembre.

Pour cause, les habitants de cette commune dénoncent une tentative de détournement de voix au profit d'un candidat. Siteny Randrianasoloniaiko, Marc Ravalomanana et les grandes figures de l'opposition ont déjà annoncé qu'ils n'accepteraient pas les résultats, tout en incitant leurs partisans à se lever pour lancer un mouvement général de contestations postélectorales.

Gros bras

Dans la journée de mardi, un enregistrement sonore contenant une discussion entre le 7e Vice-président de l'Assemblée nationale représentant l'opposition et un autre député élu dans la circonscription de Soavinandriana Itasy, a fuité et a fait le tour des réseaux sociaux, dans lequel les deux parlementaires discutent d'un projet de recrutement de 50 gros bras et le brouillage de stations de radio pour fomenter des troubles. Pour le moment, les observateurs se posent des questions sur l'authenticité de cet enregistrement sonore.

À rappeler aussi l'arrestation suivi du placement sous mandat de dépôt d'un partisan du Tiako i Madagasikara accusé d'être impliqué dans le piratage du compte Facebook de la CENI. Sur les réseaux sociaux, partisans du régime et ceux de l'opposition se lancent des provocations par publications interposées. On constate en revanche que malgré ces manipulations politiques, la population lambda tente par tous les moyens, malgré les difficultés socio-économiques, de tout mettre en oeuvre pour vivre les fêtes dans la joie et dans la sérénité.