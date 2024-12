Madagascar: Inclusion financière - Lancement de la stratégie nationale pour 2024-2028

Une étape de plus, franchie dans la marche vers l'inclusion financière. Le ministère de l'Économie et des Finances a procédé vendredi dernier, au lancement de la Stratégie nationale d'inclusion financière à Madagascar (SNIM) pour la période 2024-2028

Grâce à une approche collaborative et des mécanismes de financement innovants, cette stratégie vise à renforcer la résilience économique des populations et à promouvoir un développement inclusif et équitable.

Les plus vulnérables

Une manière en somme d'atteindre l'objectif de renforcer l'accès et l'utilisation des services financiers par tous les segments de la population malgache, notamment les plus vulnérables, les femmes, les jeunes, mais également les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). En effet, la SNIM 2024-2028 ambitionne que, d'ici cinq ans, plus de 50% des adultes et 25% des MPME à Madagascar utilisent des services financiers formels.

Pour y parvenir, quatre axes stratégiques ont été définis. À savoir, l'éducation financière et la protection des consommateurs ; l'amélioration de l'accès et de l'utilisation des services financiers adaptés ; l'innovation par les services financiers numériques ; et enfin le renforcement de l'environnement institutionnel, juridique et réglementaire.

Cette stratégie se concentre sur des priorités telles que la promotion de la finance numérique, l'accès aux services financiers pour les populations rurales et les MPME agricoles, et la mise en place de mécanismes innovants comme la finance verte et bleue pour mieux répondre aux défis climatiques. Un accent particulier sera mis sur la protection des consommateurs et l'amélioration des infrastructures financières.

Cadre collaboratif

Fruit d'un processus participatif, la SNIM a retenu de l'implication active des parties prenantes, des régulateurs financiers, des institutions bancaires et non bancaires, des associations professionnelles, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ce cadre collaboratif garantit une vision partagée et un engagement commun pour accélérer l'inclusion financière. La SNIM 2024-2028 s'inscrit ainsi dans la continuité des efforts engagés par la SNIM 2018-2022 tout en renforçant l'alignement avec la politique générale de l'État (PGE) et les Objectifs de développement durable (ODD).

Elle met en avant des solutions innovantes comme la finance verte et bleue, essentielles pour relever les défis du changement climatique et stimuler un développement économique inclusif. Ces approches visent à mobiliser des ressources durables et à encourager des pratiques responsables pour la protection de l'environnement. La finance verte permet de promouvoir des projets liés à l'énergie renouvelable et à la gestion durable des ressources naturelles, tandis que la finance bleue soutient la résilience des communautés côtières et la valorisation des ressources marines. Des approches qui s'intègrent dans une vision globale visant à bâtir un avenir plus équitable et résilient pour tous les Malgaches.

Engagements internationaux

La cérémonie de lancement de la SNIM 2024-2028 a été présidée par le Secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, Andry Ramanampanoharana. Ce dernier a indiqué que cette nouvelle stratégie reflète également les engagements internationaux de Madagascar, notamment dans le cadre de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) et des accords climatiques mondiaux.

Il est à noter que c'est la Commission nationale de la finance inclusive (CNFI) qui jouera un rôle central dans la mise en oeuvre de la SNIM, soutenue par un dispositif institutionnel robuste comprenant un Comité de pilotage, un Comité technique et des groupes de travail thématiques. Ces structures garantiront un suivi rigoureux des actions et une mobilisation continue des parties engagées pour atteindre les objectifs fixés.