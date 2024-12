Togo: « Y. Paix et Joie dans les Coeurs » et « Les Combattants Pour la Paix », ont fait des heureux à Djagblé !

Après Kégué Kélégougan il y a quelques jours, l'association « Y. Paix et Joie dans les Coeurs » et son partenaire de toujours « Les Combattants pour la Paix », ont récidivé ce Mardi 24 Décembre 2024 à Djagblé Zovadji.

Pour permettre aux enfants démunis et en situation difficile de ce quartier de Djagblé et ceux environnants de célébrer eux aussi, au même titre que les promotionnaires des autres localités du Togo et à travers le monde, la fête de Noël, l'association dirigée par John Yoagbati, est allée les bras chargés à la rencontre des enfants. Ce fut en présence des autorités traditionnels et des parents de certains de ces enfants.

Le président de Y. Paix et Joie dans les Coeurs et ses partenaires ont partagé des vivres et dégusté des boissons ensemble avec ces enfants.

Commentant un tel geste, le président Yoagbati a indiqué que, « les enfants laissés pour compte, les démunis, ils ont besoin d'assistance. C'est pourquoi l'Association Y. Paix et Joie dans les coeurs, et Les Combattants pour la Paix, sont des parrains et marraines pour ces enfants-là, les orphelins, les veuves, pour que eux aussi ils se sentent en famille au cours de ces périodes de fêtes de fin d'années. Raison pour laquelle nous avons choisi Kégué et Djagblé ».

Instant festif mais également de partage, cette cérémonie a été une occasion pour les initiateurs d'apporter un message d'assurance mais également de prodiguer d'utiles conseils à tous ces enfants sur qui le pays compte. « Le message apporté, nous leur rassurons qu'ils ne sont pas abandonnés. Nous sommes là pour les assister à tout moment. Qu'ils se ressaisissent bien eux-mêmes et se déterminer parce que c'est à eux la relève de demain. Pas de violent, pas de mauvaises compagnies pour déstabiliser leur avenir », a-t-il martelé.

Dans la même veine que son président, la Coordinatrice des activités de l'Association Y. Paix et Joie dans les Coeurs a ajouté un message de réconciliation entre les parents en les invitant, pour ceux qui ont rompu le fil du dialogue à renouer ce fil pour le bonheur de leurs progénitures.

Bonne fête donc à tous !