Madagascar: MMA-Jiu-Jitsu / Finiavana Rakotomaria - « La discipline est la clé du succès »

À 25 ans, Tsinjo Finiavana Rakotomaria alias Gou est déjà un nom incontournable dans le monde du MMA et du Jiu-Jitsu brésilien. Champion de Madagascar à plusieurs reprises, et champion d'Afrique, il a décidé de transmettre son savoir en devenant coach. Nous l'avons rencontré pour en savoir plus sur son parcours, ses défis et ses ambitions.

Midi Madagasikara : Pouvez-vous nous parler de votre parcours avant de commencer votre stage en jiu-jitsu et MMA ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces disciplines ?

Gou : Mon parcours en MMA est assez riche. J'ai été champion de Madagascar trois fois, et j'ai obtenu la troisième place mondiale en 2019, ainsi que la cinquième place mondiale en 2022. J'ai un record de 13 victoires pour 2 défaites. En Jiu-Jitsu brésilien, j'ai aussi eu de bons résultats : deux fois champion de Madagascar, deux fois champion d'Afrique et une fois vice-champion d'Afrique. Mon record en Jiu-Jitsu est de 27 victoires et 7 défaites. Ce qui m'a attiré dans ces disciplines, c'est leur côté stratégique et le fait qu'elles soient aussi des sports de self-défense. Elles demandent à la fois de la réflexion et de la technique, ce qui m'a toujours fasciné.

M.M : À 25 ans, vous avez déjà marqué l'histoire de ces sports. Quel a été le moment décisif dans votre carrière qui vous a permis d'atteindre cet accomplissement ?

Gou : Ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait de me rendre compte que ces sports ne sont pas uniquement une question de force physique, mais aussi de stratégie et de mentalité. Ce qui m'a permis de réussir, c'est ma capacité à rester concentré et à ne jamais abandonner, même dans les moments difficiles. Le soutien de ma famille et de mes mentors a aussi joué un rôle clé dans cette réussite.

M.M : Quels ont été les défis que vous avez rencontrés au début de votre carrière et comment les avez-vous surmontés ?

Gou : Au début, j'ai eu de grandes difficultés, surtout en ce qui concerne le matériel d'entraînement et les déplacements pour les compétitions internationales. C'était un vrai défi de trouver les ressources nécessaires pour progresser. Mais j'ai toujours eu cette croyance que mon tour arriverait si je restais patient et persévérant. Grâce à la foi et à la détermination, j'ai pu surmonter ces obstacles.

M.M : Pourquoi avez-vous choisi de vous orienter vers le coaching après avoir marqué l'histoire dans votre discipline ?

Gou : Je veux partager mes expériences avec les jeunes et être un modèle pour eux. Le sport m'a beaucoup apporté et j'aimerais que les jeunes choisissent cette voie plutôt que de se laisser entraîner dans des mauvaises habitudes comme les drogues. En tant que coach, je souhaite leur montrer qu'il est possible de réussir grâce au travail, à la discipline et à l'engagement.

M.M : À quel moment se déroulent vos cours, et combien de combattants avez-vous formés jusqu'à présent ?

Gou : Les entraînements en MMA ont lieu les mardis, mercredis et samedis. En Jiu-Jitsu, les cours se tiennent les jeudis et samedis. J'ai formé environ 50 combattants à ce jour, et parmi eux, 20 sont devenus champions en MMA et en Jiu-Jitsu.

M.M : Quels sont vos objectifs ?

Gou : Mon objectif principal est de devenir champion du monde, mais aussi de former des champions du monde. C'est un privilège pour mes élèves de pouvoir s'entraîner avec moi, et j'espère qu'ils en tireront des bénéfices pour atteindre leurs propres objectifs. Je veux aussi continuer à me perfectionner et à repousser mes limites.

M.M : En tant que coach, comment adaptez-vous votre approche pour encourager et former la prochaine génération de pratiquants ?

Gou : La discipline est l'élément central de ma méthode d'entraînement. Je leur enseigne l'importance de la rigueur dans l'entraînement, mais aussi dans la vie. Le sport est un excellent moyen de développer des qualités essentielles comme la persévérance, la patience et la concentration, et c'est ce que je m'efforce de leur transmettre.

M.M : Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui souhaitent se lancer dans ces disciplines ?

Gou : Le message est simple : il faut de la patience et de la discipline. Ce sont des qualités essentielles si l'on veut réussir, que ce soit dans le sport ou dans la vie. Il ne faut jamais se laisser décourager par les difficultés, car avec du travail acharné et de la persévérance, tout est possible.