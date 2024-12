Burkina Faso: Messe de Noël - Mgr Prosper Kontiebo invite à la communion et la paix

A l'occasion de la fête de Noël, l'Archevêque de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiebo, a présidé la messe marquant la naissance du Christ à la cathédrale de l'immaculée conception de Ouagadougou, le mardi 24 décembre 2024. Dans son homélie, le guide religieux a appelé les fidèles chrétiens à l'amour du prochain.

A l'instar de nombreux autres pays à travers le monde, la nuit de la Nativité, marquant la venue au monde de Jésus Christ, « le sauveur » a été célébrée comme il est de coutume, dans la prière et dans la communion au Burkina Faso. La messe de cette célébration a été présidée par l'Archevêque, Monseigneur Prosper Kontiebo, dans la soirée du mardi

24 décembre 2024, à Ouagadougou. C'était à la cathédrale devant de nombreux fidèles où chants, louanges et homélie ont constitué l'essentielle de cette messe de la Nativité.

Pour l'Archevêque de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiebo, c'est dans la gaieté que les chrétiens, à travers le monde, célèbrent cette grande fête de la Nativité du Seigneur Jésus Christ. Pour lui, cette célébration du Saint sacrement consiste en soi, une action de grâce pour tous les bienfaits de Dieu.

« Nous célébrons avec joie la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ. C'est une grande fête pour nous chrétiens et nous rappelle l'amour insondable de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour nous. Noël nous rappelle la paix cette de Dieu, et cette vie que Dieu donne à l'Homme », a-t-il dit. Il a souligné que c'est au nom de cet amour inconditionnel de Dieu, envers l'humanité, que son fils Jésus a été envoyé pour que les Hommes puissent vivre dans la communion, dans la fraternité et dans l'amour.

« Le péché nous a éloigné de Dieu, mais Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu et nous apprendre à vivre ensemble », a soutenu Prosper Kontiébo. Il a ajouté que cette fête de Noël est une invite aux Hommes à oeuvrer pour que règne la paix, la communion et d'avoir l'espoir dans toutes leurs entreprises. « Même dans les moments les plus difficiles, il faut toujours garder la foi parce que le nom du sauveur est Emmanuel.

Il signifie Dieu et il est avec nous. Dieu n'oublie jamais ses enfants, même si souvent, certaines épreuves de la vie nous font douter de son amour », a-t-il exhorté. Ainsi, l'Archevêque a indiqué qu'il revient à tout un chacun d'accueillir Jésus Christ dans sa vie afin de bénéficier de ses grâces. Saisissant donc l'occasion, Monseigneur Prospère Kontiebo a souhaité de vive voix un joyeux Noël à tous les Burkinabè tout en implorant l'Enfant Jésus pour la restauration de la paix, de la sécurité et de la quiétude dans le pays.

Martine Ouédraogo, une fidèle qui a participé à cette eucharistie, a exprimé sa joie de fêter la Noël avec ses frères et soeurs. Soulignant avoir écouté religieusement le message de l'Archevêque, elle a souhaité que la venue du Christ puisse apporter à l'ensemble du peuple burkinabè la prospérité, la joie et la santé. « Nous avons prié surtout pour le retour de la paix dans notre cher Faso et que Dieu nous fasse sa grâce afin que nous puissions vivre selon sa volonté », a laissé entendre Martine Ouédraogo.