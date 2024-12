Burkina Faso: Aéroport de Donsin - Des plans de servitude pour plus de sécurité aéronautique

La Maitrise d'ouvrage de l'aéroport Donsin (MOAD) a organisé, le mardi 24 décembre 2024 à Ouagadougou, une rencontre de sensibilisation et de vulgarisation des plans de servitude aéronautique internationale de Donsin.

Les autorités administratives et usagers de l'espace de la zone d'influence de l'aéroport de Donsin se sont réunis en atelier dans la matinée du mardi 24 décembre 2024 à Ouagadougou. Il a été question de sensibiliser et de vulgariser les plans de servitude aéronautique de l'aéroport. Ces plans sont composés du plan de servitude aéronautique de dégagement, du plan de servitude radioélectrique et celui des zones protégées contre les faisceaux lasers.

La cérémonie a été présidée par le conseiller technique du ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Savadogo Idrissa. Pour l'occasion, il a confié que cette rencontre est un cadre idéal permettant aux participants de cerner la portée et les implications desdits plans.

« En vous les appropriant, vous contribuez à garantir la sécurité et la sureté des opérations sur la plate-forme aéroportuaire de Donsin et dans ses environs », a-t-il poursuivi. En plus, selon M. Savadogo, la présence de l'assistance témoigne son intérêt pour la concrétisation des ambitions de développement socioéconomique à travers la construction de l'aéroport de Donsin.

Il a ajouté que cela passe, entre autres, par leur implication dans l'opérationnalisation des plans de servitude aéronautique de la Maitrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin (MOAD) établie grâce à son partenaire technique, l'Institut géographique du Burkina (IGB). Par ailleurs, le représentant du ministre d'Etat a appelé, l'assistance à veiller au strict respect des différentes servitudes qui couvrent les parties de deux régions. Le directeur général de la MOAD, Zakaria Siéba a exprimé sa gratitude à l'ensemble de ses collaborateurs et les parties prenantes du projet de l'aéroport pour leur contributions appréciables.

« Vous constatez avec moi qu'avec la tenue du présent atelier, un pas décisif a été franchi vers la mise en service de l'aéroport au moment où les travaux de la piste d'atterrissage s'achèvent (99,90% de mise en oeuvre) », a-t-il indiqué. A l'entendre, l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de servitude aéronautique constitue des éléments clés de la certification du nouvel aéroport conformément aux normes de l'organisation de l'aviation civile internationale.

Car, ce processus permet de fournir aux exploitants de l'aéroport, des preuves documentées que les installations qu'ils utiliseront à Donsin sont sures et capables de garantir la sécurité, la régularité et l'efficacité continue des opérations aériennes sur la nouvelle-plateforme. Quant au directeur générale de IGB, Halidou Nagabila, il s'est également réjoui du fait que son institution a travaillé afin de faire avancer un grand défi pour la Nation qui est la réalisation de ces plans.

« Nous sommes heureux parce que la MOAD a renoncé à faire recours à une expertise externe à cet effet », a-t-il martelé. En outre, à l'en croire, le Burkina Faso a su mettre en exergue l'expertise interne pour parvenir à nos propres plans de servitude. M. Nagabila a renchéri que c'est une expertise nationale au profit de la nation burkinabè.