Togo: Plus que le Père Noël, le Conseil municipal de Golfe 1 en mode parrain des enfants de rue !

Comme à ses habitudes depuis déjà quatre ans, le Conseil municipal de la commune de Golfe 1 a de nouveau célébré les enfants de la rue. Ceci, à la faveur de la célébration de la fête de Noël.

Ce Mardi 24 Décembre 2024, le Conseil communal ensemble avec les structures qui s'occupent des enfants en situation de rue ont organisé une fête en leur honneur. Ce fut sur l'esplanade du Cabinet du Mairie centrale de la commune de Golfe 1. Employés de la Mairie et les membres du Conseil municipal gonflés à bloc, ont mis la joie dans le coeur de ces enfants à qui un repas ainsi que des cadeaux ont été offerts.

« Ça fait la 4ème édition que nous organisons aujourd'hui pour rendre honneur à ces enfants qui constituent la relève de demain. Et aussi, ce ne sont pas n'importe quel enfant. Nous avons eu à cibler les enfants de rue et les enfants vulnérables. Et vous êtes sans savoir qu'en cette période de fête, les parents s'occupent de leurs enfants pour les accompagner à être plus heureux. Et ces enfants de rue, ces enfants vulnérables sont oubliés mais ils ont quel que soit le cas, un parrain qui constitue le Conseil municipal. C'est dans ce cadre que nous avons l'amabilité d'organiser encore une fois ce 24 Décembre 2024, cette fête pour faire appel à ces enfants et être avec eux, et leur prodiguer d'utiles conseils, d'être confiant en eux-mêmes, d'écouter la voix et les conseils de ceux qui sont appelés à les encadrer », ce sont là des mots du Maire principal, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado.

Instant de célébration mais également de message pouvant aider à apporter un plus aux enfants, relève de demain. « A l'endroit des parents, il faut que les parents prennent leur responsabilité et également essayent d'apporter un plus aux autres enfants qui ont perdu leurs parents et prodiguer des conseils pour les enfants qui sont dans les rue ou les enfants déshérités qui sont dans nos quartiers », tel a été le message du Maire aux parents des enfants du territoire communal mais également au-delà.

Il ne s'agit pas du seul (fête, ndlr) geste de la Mairie à l'endroit de ces enfants de rue et en situation difficile. « Au-delà de cette fête nous avions eu à organiser en novembre un atelier regroupant toutes les structures qui s'occupent de ces types d'enfants, de venir réfléchir avec nous, d'aller au-delà d'organiser une fête une fois par an mais de penser comment faire sortir ces enfants pour que la relève de demain soit assurée. Et également d'éviter à ce que ces enfants tombent dans l'extrémisme violent qui constitue à nos jours un fléau pour notre pays », a expliqué M. Gomado.

Il est à noter que la Mairie de la commune de Golfe 1 qui a à coeur le bonheur des enfants quel que soit leur situation, a aussi offert un accompagnement à certaines structures du territoire communal qui ont en charge la gestion des enfants, afin de leur permettre d'offrir des instants de joie à ces derniers au cours de ces périodes de fêtes de fin d'année. Entre autres, on peut citer la MAED et Compassion Dei.