Algérie: Le Premier ministre préside la clôture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi au Palais des nations, en compagnie du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, la clôture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, organisée les 24 et 25 décembre 2024, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sous le slogan: "Collectivités locales : locomotive du développement national".

Dans son allocution à la cérémonie de clôture, le Premier ministre a indiqué que les recommandations et propositions adoptées s'inscrivent dans le cadre des orientations du président de la République dans son allocution d'ouverture de cette rencontre, où il a appelé à approfondir les débats sur les questions relatives au développement local, notamment les projets structurants à vocation régionale, la réduction des disparités en matière de développement, la promotion du rôle des collectivités locales dans la prise en charge des préoccupations des citoyens et l'amélioration du climat des investissements.

Ces objectifs, poursuit M. Larbaoui, s'inscrivent dans le cadre d'une approche complémentaire visant à diversifier l'économie et à consolider la souveraineté nationale à travers le renforcement des bases de la sécurité alimentaire et hydrique, tout en plaçant la qualité de vie du citoyen au coeur des priorités lors de la planification des programmes de développement.

Evoquant les principales conclusions des ateliers organisés à l'occasion de cette rencontre, le Premier ministre a souligné l'importance des leviers financiers et budgétaires pour réaliser un développement socio-économique local équilibré, mettant l'accent sur la nécessité de conjuguer les efforts aux niveaux central et local pour une mise en oeuvre optimale de ce système basé sur une gestion par objectifs et par résultats, en vue de rationaliser les dépenses publiques et d'accroître leur efficacité.

A ce propos, le Premier ministre a exhorté les participants à poursuivre leur engagement dans la démarche du gouvernement visant à rationaliser les dépenses, à lutter contre le gaspillage et à assurer une gestion efficiente des programmes de développement au niveau local. Il a également insisté sur l'importance d'éviter les retards dans la réalisation provoquant des réévaluations qui alourdissent le budget de l'Etat, appelant à valoriser les biens locaux et à entretenir les infrastructures de base locales.

Dans ce contexte, il a estimé que les cadres juridiques en cours d'élaboration, notamment ceux relatifs à la fiscalité locale et au partenariat public-privé, permettront aux collectivités locales d'adopter des méthodes nouvelles et innovantes pour financer les projets de développement et renforcer leurs capacités à mobiliser davantage de ressources financières.

Abordant la question de la sécurité alimentaire et hydrique, inscrite parmi les principaux défis de la stratégie de développement tracée par le Président de la République, en particulier à travers les programmes d'investissement importants, notamment la promotion de l'agriculture saharienne et le développement des mécanismes d'appui destinés aux agriculteurs, notamment dans les filières stratégiques, ainsi que le renforcement des capacités nationales en matière de stockage, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour garantir la mise en oeuvre efficiente de ces réformes et leur suivi sur le terrain, notamment en veillant à l'assainissement définitif du foncier agricole dans les délais impartis et à la mise en oeuvre des projets ambitieux inscrits dans la stratégie adoptée pour faire face à la pénurie d'eau causée par les changements climatiques.

Le Premier ministre a fait observer que la réalisation de la sécurité alimentaire et hydrique dépend aussi de la garantie d'une plus grande indépendance dans la maitrise des technologies dans la réalisation des grands projets et la fabrication des équipements nécessaires aux opérations de production, de distribution et de maintenance, ce qui exige l'élaboration d'une feuille de route pour augmenter le taux d'intégration nationale dans ce domaine.

S'agissant de l'économie locale, le Premier ministre a souligné que les efforts déployés par l'Etat pour mettre en place un système d'investissement global basé sur les principes de transparence et d'égalité, notamment en ce qui concerne l'obtention du foncier économique, exigent une adhésion totale des collectivités locales pour conférer la dynamique requise à l'action d'investissement. Il a précisé que la promotion du rôle économique des collectivités locales constituera la meilleure réponse aux défis liés au renforcement de la fiscalité locale et à la lutte contre le chômage, atteignant ainsi la diversification de l'économie nationale.

Il a en outre souligné la nécessité de consentir davantage d'efforts afin de permettre aux collectivités locales de jouer leur rôle dans le renforcement de l'attractivité du territoire et l'accompagnement des porteurs de projets, notamment à travers l'exploitation des avantages préférentiels propres à chaque région et la création des conditions favorables pour instaurer une dynamique locale autour des projets structurants et des investissements qu'elles abritent.

A ce propos, il a particulièrement souligné l'intérêt accordé par le président de la République au programme de création de micro-zones d'activités au niveau des communes, en vue d'accompagner la dynamique économique nationale. Ces zones permettront de fournir du foncier économique aux porteurs de micro-projets et des start-up, afin de favoriser la création d'emplois pour les jeunes et le développement local.

En ce qui concerne le développement, la modernisation et le rapprochement des services publics du citoyen, le Premier ministre a appelé à prendre des mesures concrètes et efficaces à cet effet, soulignant que les efforts consentis en matière de numérisation sont à même de contribuer directement à l'amélioration du quotidien des citoyens en éliminant les difficultés liées à l'obtention de documents ou à l'accomplissement d'une simple procédure administrative.

Il a rappelé, à ce titre, l'importance cruciale que le président de la République accorde au projet de transformation numérique, qui permettra une réforme profonde des relations entre l'administration et le citoyen, à travers la transparence, la lutte contre la bureaucratie et l'éradication des foyers de corruption.

Concernant la planification et la gestion durable de la ville, M. Larbaoui a insisté sur l'impératif de trouver des solutions adaptées à l'expansion urbaine dans les villes et de régler définitivement le problème des constructions inachevées, conformément aux orientations du président de la République. Cela implique, a-t-il dit, d'adapter la politique urbaine aux exigences de la gestion intelligente et durable des villes, notamment par une révision du cadre juridique et réglementaire y afférent et par le développement des capacités opérationnelles pour garantir le respect des instruments d'urbanisme.

Soulignant que les mesures et les actions prises, quelle que soit leur nature, doivent avoir un impact concret sur la vie quotidienne des citoyens, M. Larbaoui a indiqué que chaque politique publique doit produire des résultats positifs et être pleinement mise en oeuvre, l'objectif commun étant l'obligation de résultats, et non simplement de moyens.

Le gouvernement demeure mobilisé en permanence pour répondre aux exigences du développement économique et social et poursuit les efforts pour mettre en oeuvre le programme global et ambitieux défini par Monsieur le président de la République et pour lequel la contribution des collectivités locales est plus que nécessaire, mais un impératif, a-t-il dit.

"Le gouvernement vous assure de son appui dans la mise en oeuvre des politiques publiques et l'accompagnement des projets de développement décidés par le président de la République. Et je suis convaincu que le président de la République peut compter sur vous, car beaucoup de travail de qualité reste à accomplir", a conclu le Premier ministre.