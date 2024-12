Algérie: Les décisions du Président de la République portent une vision innovante pour instaurer un mode de gouvernance décentralisé et équitable

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a affirmé, mercredi à Alger, que les décisions annoncées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans son allocution d'orientation à l'ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, portent une vision innovante visant à instaurer un mode de gouvernance décentralisé et équitable en matière de développement, de promotion des services publics et d'amélioration du cadre de vie des citoyens.

Dans son allocution lors de la cérémonie de clôture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis au Club des Pins au Palais des Nations, présidée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, M. Merad a indiqué que cette rencontre a été marquée par "une allocution d'orientation importante du président de la République, qui a éclairé le contenu des travaux des ateliers et encadré les débats", ajoutant que cette allocution comprenait "des orientations pertinentes à mettre en oeuvre, chacun dans son domaine respectif, avec le plus grand soin et la plus grande rigueur".

Le président de la République a annoncé d'"importantes décisions concrétisant sa vision innovante visant à instaurer un mode de gouvernance fondé sur la décentralisation et l'équité en matière de développement, la promotion des services publics et l'amélioration du cadre de vie des citoyens", ainsi que "l'encouragement de l'initiative économique", a précisé le ministre, ajoutant que "ces objectifs ont constitué le fil conducteur des travaux des cinq ateliers de cette rencontre où cadres, élus et experts ont discuté des mécanismes nécessaires pour les atteindre".

Après avoir évoqué "l'attention particulière" accordée par le Président de la République au processus de numérisation de tous les domaines, M. Merad a réaffirmé que "toutes les politiques et décisions du Président de la République visent à prendre en charge le citoyen et à lui assurer un cadre de vie digne".

Il a rappelé également que les participants à cette rencontre ont abordé de manière "interactive les différents axes inscrits et formulé des propositions consensuelles entre les niveaux central et local", soulignant que ces propositions "incluent un certain nombre de dispositions et de mécanismes à même d'accélérer la cadence des différents chantiers ouverts et de renforcer leur efficacité".

Après avoir exprimé ses remerciements au Premier ministre pour "l'attention particulière accordée aux travaux des cinq ateliers où il a veillé personnellement à leur suivi en assistant à certains d'entre eux et en donnant des orientations essentielles aux participants", le ministre de l'Intérieur a salué "les échanges francs des vues et les débats approfondis des participants dans le but de renforcer les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives conformément aux orientations du Président de la République".