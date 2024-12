Algérie: L'ONSC tient la 6e session ordinaire de son Conseil national

ALGER — L'Observatoire national de la société civile (ONSC) a tenu, mercredi à Alger, la 6e session ordinaire de son Conseil national, en présence du Conseiller du président de la République chargé des Organisations non gouvernementales (ONG) et des droits de l'Homme, M. Hamid Lounaouci, des membres de l'Observatoire, des responsables d'instances nationales et de représentants de différents départements ministériels.

L'ordre du jour de cette session de deux jours, qui vise à renforcer les efforts de l'ONSC en faveur de l'amélioration de la performance de la société civile et de la dynamisation de son rôle dans le développement national, prévoit la présentation et l'examen du rapport moral et financier de l'Observatoire et l'approbation de son plan d'action et du projet de budget pour l'exercice 2025.

Mettant en avant l'importance de la société civile et son besoin en formation, M. Benbraham a indiqué que l'Observatoire avait "créé un centre national pour le renforcement des capacités de la société civile dédié à la formation dans les métiers de l'économie sociale solidaire, en vue de répondre aux besoins des citoyens, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a souligné à plusieurs reprises la nécessité de placer le citoyen en tête des priorités".

Evoquant l'activité de l'Observatoire au cours des deux dernières années, il a précisé que l'accent avait été mis sur les dimensions régionale et internationale.

A l'occasion de cette session, M. Benbraham et la présidente du Réseau associatif national pour la promotion du tourisme et des arts populaires et culturels, Aicha Ramdani, ont signé une convention visant à améliorer les performances des associations activant dans ce domaine.