Congo-Kinshasa: Trois mille enfants déplacés fêtent Noël dans l'est ravagé par les combats

Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins trois mille enfants déplacés, qui ont fui les combats entre les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les rebelles du M23 depuis plus trois ans, ont fêté Noël ce mercredi dans le camp de Kanyaruchinya, au nord de Goma.

Au milieu d'un terrain en sable, sous une pluie battante, des centaines d'enfants font la queue dans l'espoir de recevoir à manger.

Les visages de Japhet et Soleil s'éclairent quand ils reçoivent de la nourriture. Âgé de 7 et 10 ans, ils se réjouissent de pouvoir célébrer Noël comme d'autres enfants. « Nous avons reçu du riz, de la viande, des pommes de terre, du jus, des haricots. Je me sens bien, car à la maison, on ne devait pas fêter Noël » explique Japhet. Soleil ajoute : « J'ai eu la nourriture. Comme je suis déplacé, normalement, je ne pouvais pas en avoir. »

Des jetons contre de la nourriture

Dans ce camp de déplacés, il faut des jetons pour recevoir à manger. Cette distribution de Noël pour les enfants est exceptionnelle. Ange Jibu est venu chercher de la nourriture pour ses trois enfants : « Mes enfants auraient dû passer une journée sans manger. Cette aide, elle nous réconforte, avant quand on vivait encore chez nous, on pouvait fêter Noël, mais plus maintenant. »

Depaul Bakulu est membre de l'organisation Goma Actif, à l'initiative de cette distribution. Il plaide pour la fin de la guerre dans l'est du Congo : « C'est un appel à tous les belligérants de cesser le feu, de cesser avec la guerre. Nous faisons un appel à l'Humanité pour que ces enfants rentrent chez eux, et nous demandons à la communauté de s'activer et de faire tout son possible pour qu'il y ait un accord de paix entre tous les belligérants. »

À quelques dizaines de kilomètres du camp, les combats se sont poursuivis ce mercredi entre les FARDC et le M23 dans plusieurs localités du Nord-Kivu.