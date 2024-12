Tunisie: CSS - Alexandre Santos et Mohamed Slim Ben Othman out Inévitable !

Les deux têtes du staff du CSS ont fini par se résigner au départ.

La dernière sortie médiatique marquée de Mohamed Ali Toumi, qui avait fait l'éloge de l'entraîneur Alexandre Santos, malgré ses piètres performances et déclaré qu'il n' y aurait pas rupture de contrat avant le bilan de la fin de saison, en vantant également les compétences du directeur sportif Mohamed Slim Ben Othman, a été la goutte qui a fait déborder le vase.

Au lieu de tempérer la colère des fans des «Noir et Blanc», elle a, au contraire, bien attisé le feu. Il était évident que cette fuite en avant du bureau directeur du CSS n'allait pas durer plus longtemps. Son plan de défense contre vents et marées du staff technique, qu'il avait choisi en juin 2024 et présenté avec tambour et trompettes avec cette promesse fracassante du même Mohamed Ali Toumi de voir « un grand CSS lors de la saison 2024-2025», a perdu toute sa crédibilité et volé en éclats après la défaite contre l'ESM dimanche qui a relégué les Sfaxiens à la huitième place avec 17 points.

Perrin aux commandes

Ce troisième échec consécutif après les deux revers en Coupe de la CAF devant Bravos do Maquis et Simba Sports Club, le quatrième en un mois avec la défaite à Radès le 27 novembre face au CS Constantine, ne pouvait pas faire reculer un jour de plus la décision devenue inéluctable de faire partir Alexandre Santos et son défenseur acharné Mohamed Slim Ben Othman. Avec le seul regret de devoir le faire en payant une « prime» de départ de plus d'un milliard. En 16 matches officiels, sous la houlette du duo Alexandre Santos- Mohamed Slim Ben Othman, le bilan chiffré avec 5 victoires, 5 matches nuls et 6 défaites est loin d'être aussi éloquent que promis.

Si on lui ajoute les 4 défaites en matches amicaux, on ne peut que parler de piètre visage et de résultats nettement en deçà de l'objectif de « redonner au CSS son ADN et son identité de grande équipe au jeu spectaculaire qui joue pour les titres et la montée sur le podium en championnat comme en compétition africaine.». C'est au directeur technique du club, Olivier Perrin, qu'a été confiée la mission de suppléant pour les deux matches de demain contre le ST et de dimanche contre l'Espérance. En attendant l'engagement d'un nouvel entraîneur qui sera probablement étranger mais pas de l'école portugaise à laquelle le CSS vient visiblement de tourner définitivement le dos.