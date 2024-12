Madagascar: Une plateforme collaborative pour les protecteurs de l'environnement

À Madagascar, une plateforme numérique collaborative a été lancée pour partager les connaissances sur l'environnement et rapprocher les acteurs engagés dans sa protection. À l'origine de ce projet, l'INDRI, l'Initiative pour le Développement, la Restauration Écologique et l'Innovation.

L'Initiative pour le Développement, la Restauration Écologique et l'Innovation (INDRI), est un centre d'expertise et de plaidoyer basé à Madagascar. Il est parti du constat que les projets environnementaux étaient très nombreux sur la Grande Île, mais aussi très dispersés, au risque de perdre en efficacité.

Des études scientifiques, des guides techniques, des résultats d'initiatives... La plateforme, baptisée INDRI Connect, compile déjà près de 300 documents, à la disposition des ONG, chercheurs ou citoyens engagés. « C'est un site internet qui est parti du constat qu'à Madagascar il y a eu des décennies d'études, de rapports, etc, mais c'est totalement éparpillé, personne ne sait où sont ces documents et comment y accéder ni lesquels sont de qualité » observe Jean-Philippe Palasi, co-fondateur et directeur de l'INDRI.

« Avec des filtres très pratiques à utiliser, INDRI rassemble sur son site internet tous les meilleurs documents à la fois sur les paysages terrestres et les forêts, les paysages côtiers et marins et même de plus en plus sur les paysages urbains » poursuit-il. Ces ressources pourront par exemple aider les acteurs engagés dans des opérations de reboisement, en donnant des indications sur les plantes à choisir en fonction de la région ou du type de sol.

« Madagascar est un des pays au monde qui a le plus de structures associatives et d'ONG présentes sur les questions environnementales, mais aussi sur les questions de santé et de développement », constate Jean-Philippe Palasi, qui poursuit : « Il y a un foisonnement, c'est très bien de voir cette mobilisation, cette richesse. Le problème, c'est que beaucoup de projets recommencent d'une page blanche. » La plateforme vise ainsi à apporter des bases plus solides et de plus grandes chances de succès aux projets naissants.

Une carte interactive

En plus des ressources accessibles librement, la plateforme propose également une carte interactive présentant plusieurs centaines d'acteurs mobilisés pour l'environnement à Madagascar.

« Si vous avez l'intention de vous lancer dans l'agroécologie en tant qu'entreprise privée dans le sud de Madagascar, et que vous cherchez des ONG partenaires pour vous aider à accompagner le projet par du reboisement par exemple, vous allez parcourir très facilement et voir qui intervient dans la région, sur quoi ils travaillent et quel est leur numéro de téléphone. C'est là que ça va être, on espère, un accélérateur de collaborations » explique Jean-Philippe Palasi.

Chaque acteur engagé peut de lui-même s'inscrire sur la plateforme INDRI Connect pour y partager ses coordonnées et ses travaux.