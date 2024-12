La Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) traverse une crise profonde marquée par des dysfonctionnements administratifs, des dettes accablantes et des décisions controversées. Ces problèmes, récemment mis en lumière, soulèvent des interrogations sur la gestion actuelle et l'avenir de l'institution.

Le Conseil d'Administration (CA) extraordinaire, convoqué dans des conditions douteuses, a révélé des irrégularités graves. Contrairement aux dispositions statutaires de la CNAMGS, les membres du Conseil ont été informés moins de 24 heures avant la tenue de la réunion, en violation flagrante des délais légaux prévus pour ce type de convocation.

En outre, la convocation a été effectuée sans consultation préalable de la Direction Générale par intérim, un acte qui remet en question la transparence et la légitimité de la procédure. Ce non-respect des règles établies semble refléter une volonté de contourner les organes de contrôle et d'imposer des décisions contestables. De plus, le choix du lieu de la réunion, dans les locaux de la Fédération des Entreprises Gabonaises (FEG), soulève des soupçons d'ingérence externe.

La FEG, rappelons-le, est l'un des principaux débiteurs de la CNAMGS avec une dette astronomique de plusieurs milliards de FCFA. Ce contexte alimente les craintes d'un conflit d'intérêts, à un moment où la situation financière de l'institution est déjà extrêmement précaire.

L'ordre du jour du CA comprenait l'élection d'un nouveau Président du Conseil d'Administration (PCA). Cependant, cette élection a été entachée d'irrégularités. Le candidat élu, dont les antécédents de gestion sont déjà controversés, ne remplissait pas les critères de conformité en matière de cotisations sociales.

L'absence de consultation avec la Direction Générale ajoute une nouvelle couche d'opacité à cette procédure, jetant le doute sur la légitimité des décisions prises. Ajouté à cela, les finances de la CNAMGS sont dans un état critique. Les dettes de l'État envers l'institution s'élèvent à 34 milliards de FCFA, tandis que celles de la FEG dépassent les 107 milliards de FCFA, une situation mettant en péril la capacité de la CNAMGS à honorer ses engagements et à poursuivre ses missions sociales, en plus, des dettes supplémentaires, attribuées à des responsables imposés par le Ministère des Affaires Sociales.

Face à ces irrégularités, il est impératif que la CNAMGS restaure la transparence dans sa gouvernance. Une enquête indépendante sur les décisions récentes et les détournements de procédure est nécessaire pour rétablir la confiance. De plus, les nominations futures doivent être conformes aux textes réglementaires et privilégier des profils compétents et intègres.

Le sort de la CNAMGS, institution essentielle au bien-être social, dépend d'une action rapide et décisive pour corriger ces dérives. Les autorités compétentes doivent agir pour préserver l'intégrité et la mission sociale de cette organisation cruciale.