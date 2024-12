Un drame s'est produit lundi, dans un site d'extraction artisanale de pierres précieuses, dans le district d'Ambositra. Six paysans sont décédés par asphyxie.

L'extraction artisanale de pierres précieuses a coûté la vie à six hommes, lundi, dans la toute nouvelle carrière d'Ambatomena du fokontany de Fiherenantsoa, dans la commune de Sahatsiho Ambohimanjaka, du district d'Ambositra.

Dans un tunnel de 50 mètres, creusé de leurs propres mains, ces six malheureux, animés par l'espoir de trouver de quoi améliorer leur condition de vie, ont entrepris des travaux dans des conditions précaires. La situation a rapidement tourné au cauchemar. Le passage était étroit.

« D'abord, quatre d'entre eux se sont enfoncés plus profondément, et l'air est devenu de plus en plus rare », rapporte un gendarme. Bien que conscients des dangers, ils ont continué à creuser. Finalement, la ventilation insuffisante a conduit à leur asphyxie.

Après un long moment d'attente à la surface, leurs deux collègues les ont appelés, mais personne n'a répondu. Les deux hommes ont commencé à s'inquiéter et à se demander ce qui se passait.

Suffoqué

L'un d'eux a alors décidé d'entrer pour vérifier. Il a suffoqué à son tour et n'est plus remonté. Ne sachant pas ce qui l'attendait, le dernier homme s'est également aventuré dans le tunnel. Il n'a pas résisté longtemps, car sa respiration a été bloquée par un gaz qui envahit le trou.

Un chef de fokontany a alerté les autorités vers 10 heures du matin. Sans tarder, le gouverneur d'Amoron'i Mania, Désiré Rakotomandimby, et le préfet d'Ambositra, Richard Rakotomalala, accompagnés de leurs collaborateurs, se sont rendus sur les lieux du drame. Avec le fokonolona, ils ont retrouvé, le même lundi, les corps sans vie de deux hommes, âgés de 30 et 22 ans, les derniers à être descendus dans le tunnel. Ceux âgés de 27 et 24 ans ont été retirés, hier après-midi.

Il reste encore deux victimes, âgées de 27 et 23 ans. L'opération s'avère compliquée à cause de la présence du gaz suffocant. Les autorités réfléchissent toujours à une solution pour les extraire de là. En attendant, la carrière illégale a été fermée à l'exploitation.

La sécurité est souvent compromise par le manque de ressources et de formation dans ce type d'exploitation minière artisanale. Les gens ont été sensibilisés sur les risques qu'ils encourent.