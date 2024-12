La Banque centrale de Tunisie vient de dévoiler les derniers chiffres qui concernent les transferts effectués par les Tunisiens résidant à l'étranger, la valeur des billets et monnaies en circulation, le volume global de refinancement...

À la date du 10 décembre courant, les transferts de fonds des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) ont enregistré une augmentation de 4,6 %, par rapport à la même période de l'année précédente, selon les dernières données monétaires et financières publiées récemment sur le site officiel de la Banque centrale de Tunisie.

La valeur totale de ces transferts de la diaspora tunisienne s'élève à 7.607,8 millions de dinars, dépassant ainsi les recettes générées par le secteur du tourisme, qui ont également augmenté de 7,2 %, pour atteindre 7.050 millions de dinars.

Ces transferts de fonds et les revenus du tourisme ont joué un rôle clé dans la couverture du service de la dette extérieure, estimé pour l'année en cours à environ 13.483,1 millions de dinars. Ils ont aussi contribué au renforcement des réserves nettes en devises, qui s'élèvent actuellement à 25.171,1 millions de dinars, soit l'équivalent de 113 jours d'importations.

Les billets et monnaies en circulation dépassent les 22,3 milliards de dinars

Parmi les principaux indicateurs dévoilés également par la BCT, le volume des billets et monnaies en circulation (BMC) qui a atteint 22,37 milliards de dinars au 20 décembre courant. Il s'agit ainsi d'une hausse notable par rapport aux 20,12 milliards de dinars à la même période de 2023. Cette progression de 2,25 milliards de dinars traduit un accroissement de près de 11% sur un an.

Cette évolution importante du volume des billets et monnaies en circulation, qui représente l'équivalent du volume des monnaies en circulation en dehors du secteur bancaire et financier, reflète une augmentation de la masse monétaire. Cela peut être interprété comme une conséquence de l'instabilité de la politique monétaire, dans la lutte contre l'inflation et ses impacts sur l'économie nationale. En effet, l'augmentation continue de la circulation fiduciaire peut être liée à une demande accrue de liquidités et à un ajustement des instruments de régulation monétaire, dans un contexte où l'inflation reste un défi majeur pour l'économie tunisienne.

Par ailleurs, cette hausse s'inscrit dans une tendance haussière amorcée dès le second semestre de 2023, lorsque le volume des BMC avait franchi pour la première fois la barre symbolique des 20 milliards de dinars. Pour l'année 2024, la circulation fiduciaire a continué d'augmenter de manière constante, avec un pic observé durant le mois de Ramadan, période traditionnellement marquée par un afflux de liquidités sur le marché.

Le volume global de refinancement en baisse

Le volume global de refinancement des banques par la Banque centrale de Tunisie a enregistré, pour sa part, une baisse significative, passant de 15.679,28 millions de dinars au 20 décembre 2023 à 12.111,8 millions de dinars à la même date en 2024. Cela représente une diminution de 23 % (soit 3.567 millions de dinars), selon les derniers indicateurs monétaires et financiers publiés sur le site officiel de la BCT.

En tant qu'institution régulatrice du marché monétaire, la BCT joue un rôle crucial en ajustant les niveaux de liquidité disponibles pour les établissements bancaires. En fonction des besoins des banques et de sa politique monétaire, elle intervient en injectant ou en retirant des liquidités, tout en fixant les taux d'intérêt directeurs.

Le marché monétaire, source primordiale de liquidité pour le système bancaire, permet à la BCT de surveiller l'endettement national. La baisse du volume global de refinancement indique que les banques tunisiennes ont eu moins besoin de liquidités supplémentaires pour financer leurs activités.

Cet indicateur revêt une importance stratégique pour évaluer la santé financière du secteur bancaire. Un volume de refinancement élevé peut signaler une forte demande de crédit, souvent associée à une croissance économique accrue. À l'inverse, une diminution de ce volume peut refléter une stabilité économique ou une demande de crédit plus modérée. Cette baisse du refinancement pourrait être interprétée comme un signe d'équilibre financier accru, bien qu'elle appelle une analyse approfondie pour comprendre les dynamiques économiques sous-jacentes et leurs impacts sur le système bancaire et l'économie nationale.

Le dinar tunisien s'apprécie face à l'euro

Toujours selon la même source, à la date du 19 décembre 2024, le dinar tunisien a enregistré une appréciation notable de 1,94 % par rapport à l'euro, passant de 3.83 dinars pour 1 euro à 3.31 dinars.

En revanche, la monnaie tunisienne a légèrement perdu du terrain face au dollar américain, dont la valeur a augmenté, passant de 3.093 dinars à 3.182 dinars durant la même période. Ces fluctuations des taux de change interviennent dans un contexte économique où les réserves en devises et les transferts de fonds continuent de jouer un rôle clé dans la stabilité monétaire du pays.