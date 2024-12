Ethiopie: Succès du partenariat entre la GIZ, le secteur privé et le gouvernement - Le chef de programme national Waldamann

Addis Ababa — Le partenariat entre la GIZ Éthiopie, le gouvernement éthiopien et le secteur privé porte ses fruits dans divers domaines, selon la responsable du programme GIZ Éthiopie, Anna Waldamann.

La responsable du programme a déclaré à l'ENA que les partenariats de la GIZ avec les institutions du gouvernement éthiopien et le secteur privé sont coopératifs, constructifs et fructueux.

Elle a déclaré que la GIZ travaille à différents niveaux pour promouvoir le développement du secteur privé.

Par exemple, elle travaille avec le gouvernement pour fournir des conseils politiques dans le domaine de la création d'un meilleur environnement commercial, a ajouté la responsable.

"Nous travaillons également avec des associations d'entreprises pour les aider à renforcer et à fournir de meilleurs services à leurs membres, et pour plaider en faveur des changements politiques qu'ils souhaitent voir se produire. En outre, nous travaillons directement avec les entreprises pour augmenter leur capacité de production afin qu'elles puissent produire plus, vendre plus et créer plus d'emplois."

D'une manière générale, "je dirais que notre partenariat et notre coopération sont constructifs", a souligné Mme Waldamann.

Selon elle, le partenariat corporatif et constructif de la GIZ se traduit par un soutien et des engagements avec les institutions gouvernementales et le secteur privé.

Elle a cité en exemple le soutien apporté par la GIZ au dialogue public-privé (PPD) sur les réformes économiques organisé par le ministère de l'industrie la semaine dernière.

"Nous constatons que les dernières réformes macroéconomiques ont offert au secteur privé une bonne occasion de prendre l'initiative et de se développer", a fait remarquer M. Waldamann.

Dans le cadre des réformes, le PPD joue un rôle clé dans la création d'un consensus, la résolution des problèmes et la saisie des opportunités.

En outre, le chef de programme a révélé que l'organisation se concentre sur l'amélioration de l'environnement des entreprises et sur des programmes sectoriels spécifiques, notamment dans le secteur agricole.

"Dans le domaine agricole, nous travaillons dans différentes chaînes de valeur pour aider à renforcer la chaîne de valeur de certains produits, et nous avons un projet spécifique sur le textile, l'habillement et le cuir.

À cet égard, M. Waldamann a cité un projet réussi dans le cadre des programmes. Dans le cadre du projet sur le secteur du textile et de l'habillement, l'organisation a réussi à faciliter la visite de 22 acheteurs internationaux en Éthiopie.

"Ils ont (maintenant) un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard d'euros. Ils sont venus en Éthiopie, ont visité des entreprises et se sont montrés intéressés par l'approvisionnement en Éthiopie.

Cela permet de créer des emplois, en particulier pour les femmes, et d'augmenter les recettes d'exportation dont le pays a besoin, a expliqué le responsable, ajoutant que cela permet également de promouvoir l'Éthiopie en tant que centre de fabrication pour l'industrie internationale de la mode.

Toutefois, la promotion du secteur du textile et de l'habillement nécessite des mesures supplémentaires de la part du gouvernement et des entreprises, notamment pour résoudre les problèmes de logistique.