Ile Maurice: Les suspects font valoir leur droit au silence

Quatre suspects ont été arrêtés à la suite de l'agression mortelle d'Ashfaaq Magdoume, âgé de 27 ans, à Plaine-des-Papayes. Il s'agit des frères Khalil Dinaully, 28 ans, et Karim Dinaully, 31 ans, ainsi que Nawfal Allybocus, 24 ans, et Jamil Bhujoo, 20 ans, des planteurs domiciliés à Plaine-des-Papayes. Les suspects se sont constitués prisonniers à la Criminal Investigation Division de Pamplemousses en présence de leurs avocats.

Les frères Dinaully, représentés par Meᣵ Ridwaan Toorbuth et Naushad Paurobally, ont été entendus le 20 décembre. Un témoin de l'agression a formellement identifié les deux suspects et a relaté leur participation à l'altercation. Lors de leur interrogatoire, Khalil et Karim ont fait valoir leur droit au silence. Ils ont comparu en cour de district de Pamplemousses, le 23 décembre, avant d'être reconduits en cellule. Nawfal Allybocus et Jamil Bhujoo ont également été interrogés le 23 décembre et ont, eux aussi, fait valoir leur droit au silence.

Pour rappel, Ashfaaq Magdoume a succombé à ses blessures après avoir été violemment tabassé dans l'aprèsmidi du 18 décembre. Le jeune homme, connu des services de police, aurait été victime d'un règlement de comptes lié à un vol qu'il aurait commis dans le passé. Les images des caméras Safe City de la région ont été visionnées par les enquêteurs.

Une Toyota Land Cruiser immatriculée 725 ZM 98 a été repérée. Trois individus sont descendus du véhicule et se sont approchés d'Ashfaaq Magdoume pour engager une discussion. Par la suite, une Honda Fit blanche immatriculée Z 1925 est arrivée sur les lieux. Deux personnes en sont descendues, se sont précipitées sur la victime et ont commencé à l'agresser. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, a conclu que la cause du décès était une embolie pulmonaire consécutive à des blessures. Les deux véhicules mentionnés ont été saisis et examinés par les éléments du Scene of Crime Office.