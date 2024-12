Congo-Brazzaville: Electrification - Le projet « Ignié 2021-2046 » amorce sa phase opérationnelle

Après plusieurs mois d'études de faisabilité et de montage financier, le projet d'électrification hybride et extensible via le solaire et la biomasse, « Ignié 2021-2046 », va lancer ses activités. La signature du cahier des charges techniques du projet s'est faite le 23 décembre entre les sociétés Tinda Energy Congo S.A et Complant, marquant le début de l'opérationnalisation de la construction d'une centrale photovoltaïque de 50 mégawatts dans la Zone économique spéciale (ZES) d'Ignié.

La signature du cahier des charges par Yannick Jutta, représentant de Tinda Energy Congo S.A, par He Haishan de Complant s'est faite en présence du ministre des ZES et de la Diversification économique, Jean-Marc Thystère-Tchicaya. « Cette cérémonie marque le début de l'opérationnalisation du projet de construction du central solaire, photovoltaïque et biomasse dans la ZES d'igné. Il s'agit ici de l'aboutissement d'un projet longtemps soutenu par le gouvernement parce qu'il intègre parfaitement notre stratégie qui vise l'émergence d'un tissu industriel durable, s'appuyant notamment sur des énergies renouvelables permettant ainsi un développement harmonieux soucieux de préserver l'environnement », a déclaré le ministre des ZES, lors de cette cérémonie couplée à l'ouverture des discussions techniques et financières avec les partenaires.

Relevant l'importance de l'énergie solaire photovoltaïque, Jean-Marc Thystère-Tchicaya a signifié que celle-ci, à l'instar des autres énergies renouvelables, présente des avantages significatifs cruciaux dans le contexte actuel de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique. Selon lui, l'énergie constitue un pilier fondamental du processus d'industrialisation. Pour ce faire, des politiques industrielles efficaces doivent impérativement être soutenues par des stratégies énergétiques robustes et fiables.

« Ce projet qui est porteur d'emploi et qui entre dans le cadre de la diversification économique apporte donc de la valeur à un secteur encore plus exploré dans notre pays... Le parc industriel et commercial situé dans la ZES d'Ignié devrait donc, à terme, bénéficier d'une énergie propre et de qualité en complément de l'énergie fournie par la société E2C. J'ai la ferme conviction que ce projet contribuera de façon significative à la diversification de notre économie encore trop dépendante des ressources extractives. Il permettra également d'attirer les investissements directs étrangers, de favoriser l'émergence des petites moyennes industrielles locales, de stimuler la création de valeurs et d'emplois tout en garantissant une énergie propre, fiable et en quantité suffisante », a -t-il précisé.

D'après Yannick Jutta, le projet « Ignié 2021-2046 » est l'un des projets pionniers du développement des ZES d'Ignié. Né sous l'impulsion du projet du boulevard énergétique lancé en 2009 par le chef de l'Etat, il a pour finalité la résolution du problème de la dépendance énergétique au Congo. Bénéficiant de l'appui du gouvernement, ce projet est passé par plusieurs phases, à savoir des études de faisabilité au montage financier. Pour ce faire, Yannick Jutta estime qu'avec l'ouverture des discussions techniques et financières avec la société étatique chinoise Complant, la construction de la centrale photovoltaïque de 50 mégawatts devient une réalité.

Pour concrétiser la signature entre les deux parties, les représentants du ministère des ZES, de la société Tinda Energy et ceux de la société Complant se sont dirigés sur le site du projet pour le rituel traditionnel de la sacralisation avec la famille détentrice des terres concernées. Et, s'en suivra en 2025 la pause de la première pierre qui marquera le démarrage des travaux.