Madagascar: Antsahamanitra - Une foule en liesse célèbre Noël

Antsahamanitra a vibré, hier, au rythme de la foi et de la célébration chrétienne de Noël, à travers l'événement "Krismasy fiderana". Des milliers de chrétiens se sont rassemblés pour partager un Noël de paix, de joie et de bénédictions.

SOUS le signe de l'Évangile et de la solidarité. Hier, dès 9 heures du matin, Antsahamanitra s'est transformée en un lieu vibrant de foi et de joie à l'occasion de la célébration chrétienne de Noël, à travers l'événement "Krismasy fiderana".

Des milliers de chrétiens se sont réunis pour vivre une journée de prière, de louange et de partage. La matinée a été marquée par une série de prières et de chants de louange animés par des pasteurs, sous un ciel radieux qui a permis à la foule d'être unie dans une même ferveur.

évangélique ! Le concert a attiré encore plus de monde, avec la présence de chorales talentueuses et d'artistes évangéliques comme Jao du Jaws Band et Henika. Les chansons, remplies de messages d'espoir et de foi, ont enflammé la scène et ont poussé le public à chanter avec une énergie débordante. Parmi les moments forts, la prestation de Jao, avec des morceaux comme "Fiderana mandrava sakana" et "Mandroso", a particulièrement enflammé l'assemblée. Henika a, quant à elle, ébloui les spectateurs avec sa chanson "Izaho mahalala".

Moment de communion

Le pasteur Aintsoa Razafimandrato, initiateur de l'événement, a souligné l'importance de célébrer Noël dans un esprit de paix et de bénédiction divine, face aux difficultés du quotidien. "Notre objectif est de faire vivre Noël dans la paix et le bonheur, et de semer l'Évangile de Jésus-Christ dans les coeurs", a-t-il expliqué avec émotion.

Un autre moment marquant de l'événement a été la remise de cadeaux : quarante gagnants ont remporté des lots d'une valeur de 200 000 ariary, comprenant des appareils ménagers et des téléphones, tout cela dans un esprit de partage propre à la magie de Noël. Mais l'événement ne s'est pas arrêté là. En plus de la célébration festive, un programme de formation pour dix personnes sélectionnées par hasard a été annoncé, avec l'ambition de former des entrepreneurs dans les trois prochaines années.

Malgré quelques nuages menaçant l'horizon, la pluie n'est pas tombée, permettant à tous de profiter pleinement de cet événement unique. Cette année, Antsahamanitra a accueilli une foule nombreuse, venue non seulement pour célébrer Noël, mais aussi pour témoigner de sa foi en la naissance du Christ, loin des festivités commerciales. Antsahamanitra a donc vécu une journée inoubliable, où la foi, la musique et le partage ont pris tout leur sens, transformant Noël en un véritable moment de communion et de bénédiction.