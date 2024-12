Madagascar: Andilamena - Un feu ravageur tue deux personnes

Deux vies humaines perdues et six cents cabanes construites en roseaux et en paille réduites en cendres. C'est le bilan d'un incendie apocalyptique qui a ravagé 80 % des installations simples dans la carrière d'exploitation de spectrolite, ou pierre de lune, à Antsomangana, dans la commune de Bemaitso, du district d'Andilamena, lundi à midi.

Le feu a pris naissance au nord du site et s'est répandu comme une traînée de poudre à cause d'une tempête. Les chercheurs de trésors n'ont pas eu le temps de sauver grand-chose. Ils n'ont pu que fuir et observer le sinistre de loin.

À ce moment-là, deux hommes se trouvaient encore dans un trou d'où ils extrayaient des pierres. L'un d'eux a réussi à sortir, mais une fois à l'extérieur, il a été brûlé et n'a pas survécu. L'autre a été asphyxié à l'intérieur, car la corde à laquelle il s'accrochait a été consumée par le feu et a rompu.

Les sinistrés, venus de quatre coins de la Grande Île, ont abandonné les lieux pour rejoindre la ville d'Andilamena. L'Organe mixte de conception, composé d'autorités administratives et de Forces de l'ordre, a dressé un constat.