Maroc: M. Rachidi expose à Manama les grandes lignes du chantier de l'Etat social, porté par SM le Roi

Manama — Le Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, chargé de l'Insertion sociale, Abdeljabbar Rachidi, a exposé, mercredi à Manama, les grandes lignes du chantier de l'Etat social, porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Intervenant dans le cadre de la 44è session du Conseil des ministres arabes des affaires sociales, organisée à l'initiative de la Ligue des Etats arabes, M. Rachidi a relevé que le chantier de l'Etat social vise à promouvoir le développement humain et à garantir une vie digne à tous les citoyennes et citoyens, à la faveur d'une série de programmes, notamment celui de la généralisation de la protection sociale.

Il s'agit aussi de la généralisation de la couverture médicale à travers l'assurance maladie obligatoire de base, le programme d'aide sociale direct, la réforme des régimes de retraite, et le programme d'aide au logement.

M. Rachidi s'est attardé, à ce propos, sur les différents programmes et politiques publics initiés par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, pour promouvoir les droits économiques et sociaux des femmes, des enfants et des personnes âgées, notamment le programme d'intégration socio-économique des personnes en situation de handicap.

Il a, à ce propos, mis en avant l'attachement du Maroc à l'action arabe commune, notant que la consolidation de la coopération arabe et le partage des expériences et de l'expertise permettront de relever les défis en matière de développement sur la base des valeurs de liberté, de démocratie, d'égalité, de dignité, de justice et de respect des droits de l'Homme.

Il a, d'autre part, relevé que la 44e session du Conseil des ministres arabes des affaire sociales se tient dans un contexte régional aux prises avec différents défis, soulignant à cet égard les positions constantes du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité d'Al Qods, Qui place la question palestinienne parmi les constantes de la politique extérieure du Royaume.

Présidée par le Royaume du Bahreïn, cette session a connu la participation des ministres et responsables arabes concernés par les affaires sociales, ainsi que des représentants d'organisations arabes et internationales spécialisées.

Outre le Secrétaire d'Etat chargé de l'Insertion sociale, la délégation marocaine se compose de l'ambassadeur du Maroc à Manama, Mustapha Benkhayi, et du Directeur de la protection de la famille et de l'enfance et des personnes âgées au ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la famille, Mohamed Ait Azizi.

Les travaux de cette réunion ministérielle ont porté notamment sur l'examen des résultats de l'événement de haut niveau sur les familles productives et l'entrepreneuriat, tenu mardi à Manama, et marqué par l'adoption de recommandations visant à soutenir les projets d'entrepreneuriat et à réaliser une inclusion sociale effective.