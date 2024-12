Maroc: Transport et logistique - Building Logistics Services inaugure son nouveau centre 'BLS Casa Hub' à Tit Mellil

Casablanca — La société Building Logistics Services (BLS) a inauguré, mercredi à Tit Mellil (Casablanca), son centre logistique "BLS Casa Hub", en présence du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

Avec un investissement de 300 millions de dirhams (MDH), ce centre logistique de nouvelle génération, qui permettra la création de 145 emplois, s'étend sur une surface de 50.000 m2 avec une capacité de stockage estimée à 55.000 positions palettes.

S'exprimant à cette occasion, M. Kayouh a souligné l'importance des initiatives et des investissements privés alloués au secteur de la logistique au Maroc, au titre du partenariat établi dans le cadre de la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique.

Il a également réaffirmé la disposition de son département à soutenir toutes les initiatives contribuant à la création d'emplois et concourant au développement d'infrastructures logistiques de massification des flux de marchandises au niveau des différentes régions du Royaume.

Le ministre a, en outre, mis l'accent sur la dynamique enclenchée par l'Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) pour accélérer le déploiement du programme stratégique des zones logistiques, tout en annonçant l'inauguration imminente et le lancement de la commercialisation de la zone logistique au sud d'Agadir, dans la commune de Lqliaa.

Et d'ajouter que des travaux d'aménagement de plusieurs nouveaux projets seront lancés en 2025, notamment à Casablanca Sud, Kénitra et Fès, ainsi qu'en 2026 à Casablanca Nord, Agadir Nord et dans les provinces du sud du Royaume, sur une superficie globale de plus de 600 hectares.

Ces projets, répondant aux besoins logistiques exprimés par les différents opérateurs privés, permettront de disposer d'un foncier aménagé, idéalement situé en périphérie des villes, pour une meilleure structuration des flux de la distribution nationale, pour faire face aux défis liés à la mobilité et pour accompagner les évolutions dans les modes de consommation, a-t-il expliqué.

Ainsi, la réussite de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique est une responsabilité partagée et un engagement mutuel entre l'État et le secteur privé, a-t-il affirmé, appelant l'ensemble des parties prenantes à mobiliser les efforts nécessaires et à renforcer les synergies pour accélérer la réalisation des différents chantiers pour un développement optimal de ce secteur.

De son côté, le PDG de BLS, Moncef Belkhayat, a souligné que ce projet, représentant un investissement de 300 MDH et soutenu par une politique d'incitations gouvernementales, ne se limite pas aux infrastructures, précisant qu'il englobe également le transport, les systèmes informatiques et le développement des ressources humaines.

Ce projet a permis la création de 150 emplois directs et 300 emplois indirects, contribuant ainsi à la dynamisation du secteur logistique, a-t-il dit, notant que cette initiative "illustre notre volonté de renforcer les capacités nationales tout en accompagnant les orientations stratégiques du ministère".

"Ce projet s'inscrit dans notre engagement quotidien à garantir l'approvisionnement de tous les Marocains, qu'ils résident dans les zones urbaines ou rurales. Grâce à une politique gouvernementale intégrée et cohérente, les produits de première nécessité sont disponibles dans tous les points de vente à travers le pays, conformément aux objectifs stratégiques du secteur logistique", a-t-il poursuivi.

M. Belkhayat a, par la même occasion réitéré l'engagement de BLS à développer des projets similaires dans d'autres régions stratégiques du Royaume, telles que Agadir, Fès, Tanger, ainsi que dans le sud, notamment à Dakhla et Guerguerat, tout en exprimant l'ambition de la société d'accompagner les politiques publiques pour positionner le Maroc parmi les leaders mondiaux de la logistique et du transport à l'horizon 2030.

La société BLS, porteuse du projet Casa Hub et filiale du groupe H&S Invest Holding, a remporté le prix "Projet logistique de l'année" lors de la 7ème édition des Moroccan Logistics Awards, organisée par l'AMDL.