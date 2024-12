Soudan: MSF distribue de la nourriture à 30 000 personnes pour prévenir la famine dans le Darfour du Sud

communiqué de presse

Le 24 décembre, un rapport publié par l'IPC, qui analyse l'insécurité alimentaire dans les contextes d'urgence et les pays en développement, a fait état d'une famine en cours dans cinq régions du Soudan, notamment à Zamzam, le plus grand camp de personnes déplacées du pays où les équipes de Médecins Sans Frontières (MSF) interviennent. Dans le Darfour du Sud, elles ont également commencé à distribuer de la nourriture à plus de 30 000 personnes afin de prévenir le risque de famine : une aide vitale mais insuffisante au regard des besoins.

Selon le rapport publié par l'IPC1 , la famine a été confirmée à Abu Shouk et Al Salam, deux camps de personnes déplacées d'El Fasher, la capitale assiégée du Darfour du Nord, ainsi que dans les communautés hôtes et déplacées des monts Nouba dans le sud du Soudan. La réponse insuffisante des organisations internationales, y compris des agences des Nations unies, a laissé les communautés sans nourriture suffisante et sans accès aux soins adéquats.

Dans le Darfour du Sud, les équipes de MSF ont débuté une distribution alimentaire ciblée, qui va permettre de fournir deux mois de nourriture à 6 000 patients et à leurs familles, soit 30 000 personnes. Cette distribution concerne les personnes souffrant déjà d'un autre problème de santé et celles qui sont inscrites dans les programmes de prise en charge de la malnutrition de MSF. Si elle est vitale pour les familles qui vont la recevoir, cette aide alimentaire reste largement insuffisante au regard des besoins sur place.

1Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC)

À Nyala, la capitale du Darfour du Sud, 23 % des enfants de moins de 5 ans examinés dans les centres soutenus par MSF souffrent de malnutrition aiguë sévère. Dans la même province, à Kas, 12,4% des enfants examinés par les équipes souffrent de malnutrition aiguë sévère et 25,1 % de malnutrition aiguë modérée. Dans deux autres centres soutenus également par MSF, 26% des femmes enceintes et allaitantes souffrent de malnutrition aiguë sévère.

Selon le rapport de l'IPC, cinq autres régions (Um Kadadah, Melit, El Fasher, Tawisha et Al Lait) risquent de basculer dans la famine d'ici le mois de mai. 17 autres régions du Soudan sont également menacées par la famine.

Depuis plus de 20 mois, le Soudan est déchiré par les combats entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF), qui ont entraîné la pire crise humanitaire de l'histoire du pays. Les besoins médicaux sont alarmants et la réponse humanitaire est loin d'être suffisante.