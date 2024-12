Togo: Un espace de réflexion sur les enjeux économiques et douaniers

Le Colloque Scientifique International sur le Dialogue Interprofessionnel en Fiscalité tiendra sa troisième édition les 10 et 11 juillet 2025 à Lomé.

Le Colloque Scientifique International sur le Dialogue Interprofessionnel en Fiscalité tiendra sa troisième édition les 10 et 11 juillet 2025 à Lomé, une initiative phare organisée par l'Office Togolais des Recettes (OTR) à travers son Institut de Formation Fiscale et Douanière (IFFD). Cette rencontre d'envergure portera sur le thème : « Commerce international, développement économique et durabilité : le rôle des organisations douanières dans la facilitation des échanges en Afrique ».

Cette édition réunira des experts, chercheurs, universitaires, décideurs politiques, et professionnels du domaine fiscal et douanier pour débattre des défis et opportunités liés au commerce international et à la durabilité économique. En se concentrant sur les rôles essentiels des administrations douanières, le colloque ambitionne de développer des solutions novatrices pour stimuler la croissance économique et renforcer la transformation structurelle des économies africaines.

Au cours des deux jours, plusieurs thématiques clés seront abordées, notamment :

La facilitation des échanges commerciaux par les administrations douanières ;

L'élaboration de politiques industrielles et agricoles adaptées au contexte africain ;

Les mécanismes favorisant une transformation économique durable.

Ces sujets, d'une grande pertinence, visent à répondre aux enjeux cruciaux auxquels les économies africaines font face dans un contexte de mondialisation croissante et de pressions environnementales.

Le colloque offre une plateforme idéale pour formuler des recommandations pratiques et opérationnelles. Les participants travailleront à identifier des solutions concrètes pour relever les défis liés au commerce international tout en assurant une durabilité économique et environnementale.

À travers cette initiative, l'IFFD-OTR entend favoriser un dialogue interprofessionnel constructif et inclusif pour l'élaboration de politiques fiscales et douanières adaptées aux réalités africaines. Cette démarche vise à renforcer les capacités des administrations et à soutenir le développement économique du continent tout en respectant les exigences de durabilité.