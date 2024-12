Soudan: Khaled Saleth - La milice a été secouée lors de la victoire par les forces conjointes à la base d'Azzurg

Port-Soudan — Le chef du Mouvement des jeunes pour le changement et la justice Lit-Gen Khaled Saleth a confirmé que la milice rebelle Forces de Soutien Rapide (FSR) a été secouée lors de la victoire des forces conjointes à la base d'Azzurq, soulignant que cette victoire sera suivie d'autres victoires et les milices seront frappées dans d'autres sites influents non moins influents d'Azzurq dans l'axe désertique.

Il a ajouté dans une déclaration (à SUNA) que la frappe était douloureuse et aura des conséquences, indiquant qu'elle n'était pas la première, car elle a été précédée par des frappes dans les régions de Wadi Ambar, Al-Sayyah, Donki Baashim et Wadi Hawar , notant qu'il s'agit de zones stratégiques autour desquelles FSR est stationnée.

Le Lit-Gen Khaled a ajouté que les forces conjointes se sont tournées vers l'utilisation de méthodes de combat audacieuses et efficaces, dont les résultats ont commencé à apparaître à travers le coup de foudre sur la base stratégique d'Azzurq, auquel la FSR ne s'attendait pas. est une zone stratégique pour la milice et est considérée comme une source de logistique. Il s'agit à l'origine d'un projet d'aéroport et d'une base militaire qui est considérée comme un centre pour les forces de la milice, ajoutant que les opérations éclair sont une bonne tactique.

Un troisième Khaled a déclaré que la base d'Azzurq, considérée comme un lien vers un grand nombre de routes à travers le désert, à partir desquelles elle facilite la circulation vers El Fasher et d'autres villes du Darfour, a été démolie, soulignant que l'opération aura des effets positifs sur le théâtre des opérations en général, notamment au Darfour, et réduire l'efficacité et les mouvements des milices dans ces zones.

Il a expliqué que les forces armées et les forces conjointes ont pris l'initiative et ont commencé à se déplacer au Darfour en général, en particulier dans le désert, et qu'elles ont réussi à neutraliser les mouvements de la milice FSR dans le désert, indiquant que cela faciliterait le mouvement des forces pour libérer Darfour.\ OSM