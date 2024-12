Soudan: Le porte-parole officiel des Forces conjointes se félicite de l'arrivée dans ses rangs du Mouvement de l'Armée de Libération du Soudan et des Forces du Conseil de Transition.

Fasher — Le porte-parole officiel des Forces conjointes des mouvements de lutte armée, le lit-colonel Ahmed Hussein Mustafa, a annoncé qu'ils se félicitaient de l'adhésion du Mouvement de Libération du Soudan - Conseil de Transition, dirigé par le général Salah Rasas, membre du Conseil Souverain de Transition, au sein de la Force Conjointe des Mouvements de Lutte Armée.

Il a déclaré dans un communiqué que cette adhésion représente une étape stratégique pour renforcer la force de la résistance nationale et unifier les efforts militaires et de lutte pour libérer le Soudan de l'emprise des milices criminelles et des ennemis de la patrie, et pour combattre l'invasion étrangère combinée en utilisant des éléments internes.

Il a souligné que l'adhésion du Mouvement de Libération du Soudan - Conseil de transition et de ses courageux combattants, constitue un ajout qualitatif à la force conjointe et aux rangs nationaux et renforce la réalisation de victoires plus qualitatives qui servent la cause de notre peuple dans le pays à restaurer la souveraineté nationale et parvenir à la justice et à la dignité pour tous les Soudanais, ajoutant que nous sommes certains que cette alliance rendra la résistance nationale plus forte et plus organisée face aux défis actuels.\ OSM