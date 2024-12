Sénégal: Des prêts de la Société financière internationale en faveur de la Sococim et du groupe Azalaï

Dakar — La Société financière internationale (SFI), l'organe chargé du financement du secteur privé à la Banque mondiale, annonce avoir accordé un prêt vert de 49,1 milliards de francs CFA à la Sococim et un prêt de 6,5 milliards de francs CFA au groupe hôtelier Azalaï.

Le financement dont bénéficie la Sococim permettra à cette cimenterie sénégalaise d"'accroître la production de ciment bas carbone et de contribuer à combler le déficit de logements dans le pays", explique la SFI dans un communiqué publié à la fin d'une visite à Dakar de son directeur général, le Sénégalais Makhtar Diop.

"À la suite d'un précédent financement accordé en février 2023, le nouveau financement de la SFI soutiendra le plan de modernisation des opérations de la Sococim, y compris l'adoption de technologies plus efficaces et de combustibles alternatifs", explique la Société financière internationale.

Elle ajoute que "cette initiative devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise de 312.000 tonnes [de gaz carbonique] par an, d'ici à 2030".

Avec le prêt accordé au groupe Azalaï, la SFI va "soutenir le secteur du tourisme au Sénégal" et aider à satisfaire les besoins en fonds de roulement de cette entreprise de l'hôtellerie, ainsi que ses plans d'expansion régionale.

"Ces plans incluent l'hôtel Azalaï Dakar, récemment ouvert dans la capitale sénégalaise, la reconstruction de l'hôtel Azalaï Indépendance à Ouagadougou, et la remise à neuf du Grand Hôtel Bamako, à Bamako", affirme le communiqué.

Il assure que "l'investissement de la SFI [...] favorisera la création d'emplois formels directs et indirects qualifiés".

Le financement accordé par la Société financière internationale "stimulera le développement des chaînes d'approvisionnement locales dans les pays cibles, notamment pour les PME".

"Ces projets soulignent l'engagement de la SFI à favoriser la croissance économique durable et le développement au Sénégal. En investissant dans des secteurs clés tels que le tourisme et l'industrie manufacturière, la SFI et ses partenaires jettent les bases d'un secteur privé plus fort et plus résilient", assure Makhtar Diop.

"Créer des opportunités, améliorer le niveau de vie..."

Le communiqué, citant M. Diop, ajoute que le financement de ces projets est la preuve de l"'engagement" de la Société financière internationale à "créer des opportunités, à améliorer le niveau de vie et à favoriser une croissance inclusive pour le peuple sénégalais".

Au Sénégal, Makhtar Diop a rencontré le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre, Ousmane Sonko, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, ainsi que ses collègues chargés de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, de l'Industrie et du Commerce.

M. Diop s'est entretenu aussi avec des dirigeants du secteur privé et des fondateurs de start-ups technologiques.

"Il a souligné l'engagement croissant de la SFI à soutenir le développement et la diversification de l'économie du pays", rapporte le communiqué.