Tunisie: Foire nationale du tapis, des tissages ras et des fibres végétales, au Kram - Quand le passé se conjugue au présent !

Tant de temps et d'énergie sont bel et bien investis, dans le souci d'allier authenticité et modernité. Sans négliger aucun détail censé valoriser le produit et en redorer le blason. Mais qu'en est-il du rapport qualité-prix ?!

La Foire nationale du tapis, des tissages ras et des fibres végétales, actuellement en cours au parc des expositions du Kram, bat son plein, dans une nouvelle édition, la 13e. En parallèle avec celle de Dar Déco, ainsi que le festival de la Porcelaine.

Soit un rendez-vous trois en un, où plus de 200 artisans et professionnels du métier, venus des quatre coins de la Tunisie, rivalisent d'ingéniosité, de créativité et d'inventivité. Que le meilleur fidélise sa clientèle et gagne de nouveaux marchés potentiels. En fait, cette 13e édition offre aux visiteurs un large éventail d'articles et de produits d'artisanat faits avec beaucoup de passion et de doigté. Autant dire, quand le passé se conjugue au présent.

Du temps et de l'énergie investis

C'est que tant de temps et d'énergie sont bel et bien investis, dans le souci d'allier authenticité et modernité. Sans négliger aucun détail censé valoriser le produit et en redorer le blason. D'autres ingrédients le composant, ainsi que des matières premières le façonnent pour faire sa promotion. Ainsi, se conjuguent l'idée et l'esprit créatif, incarnant le germe d'une oeuvre ancestrale parfaitement revisitée. A cela s'ajoute la bonne volonté de développer un patrimoine séculaire tant matériel qu'immatériel. Ce qui fait que l'artisanat tunisien a eu à garder sa place sur le marché local, ajustant sa position aux besoins de ses clients extérieurs.

Et pourtant, ce secteur a du mal à sortir de l'auberge, s'enlisant dans l'interminable crise de commercialisation. Toutefois, le ministère de tutelle et les départements associés, dont notamment l'Office national de l'artisanat (ONA), n'ont pas, semble-t-il, lésiné sur les moyens, en le repensant et poussant très loin la formation en la matière. Aussi s'agit-il d'un accompagnement rapproché et d'un suivi, sans faille, des petits artisans pour se relever et continuer à produire et créer. Cette politique de promotion trouve sa juste valeur dans l'appui des artisans et artisanes à prendre part aux salons et grandes manifestations organisés ici et ailleurs.

Quid du rapport qualité-prix ?

Et partant, la Foire nationale du tapis, des tissages et des fibres végétales s'inscrit dans cette logique des choses. Cet évènement intervient en concomitance avec les vacances d'hiver et la fête de fin d'année, où ces artisans pourraient en tirer profit. D'autant plus que les Tunisiens ont le temps d'y aller pour prendre connaissance de ce qu'il y a de nouveau et acheter ce qui leur convient selon leurs bourses. Certes, leur pouvoir d'achat s'étant sérieusement érodé, mais la qualité des produits exposés est de bonne facture. Leurs prix sont si tellement élevés qu'ils ne sont plus à la portée.

Rapport qualité-prix, on n'a pas encore géré cette difficile équation. Parlons-en ainsi, le secteur aurait-il besoin de réviser ses comptes et redéfinir les déterminants de sa commercialisation, à même de le remettre dans son actuel contexte socioéconomique. La tâche, certes, n'est pas facile, mais elle ne serait absolument pas impossible, dans la mesure où une stratégie de marketing agit, a priori, sur la politique des prix pour faire la promotion du secteur.

Et c'est ainsi que l'artisanat tunisien peut fidéliser ses clients et se repositionner face à ses concurrents. Sinon, ça semble un contresens !

Ceci étant, la Foire du tapis au Kram regorge de produits faits-main, incarnant un savoir-faire ancestral qui traverse les siècles.

Une fusion surprenante de couleurs et de matières, traduisant les dernières tendances en matière de literie (parures de lits..), linge de maison (moquettes, rideaux..), objets de décoration, tissages manuels ras et brodés, paniers en fibres végétales bien façonnés et tapis de différentes dimensions, ornés de designs typiquement tunisiens.

Tout s'expose sur 3000 m2, animant ainsi de nombreux stands bien aménagés dans l'espace commercial qui leur est réservé, afin de vendre leurs produits. En signe d'encouragement, les artisans auront à participer au concours de la création, où les produits bien conçus et distingués par leur haute qualité seront primés.