Tunisie: Ligue 2 - 11e journée - Groupe A - Korba prend le pouvoir

L'AS Marsa passe dauphin, l'ESHS en embuscade et pluie de buts en faveur de l'AS Ariana.

Le duel entre les deux meneurs du groupe A a tenu ses promesses avec des renversements, des remises à niveau et des breaks aussitôt. Entre les banlieusards du sud de Mégrine et les Cap-Bonais de Korba, le duel fut piquant, troublant et surtout vacillant par moments. En conquérant, en terrain hostile, Korba n'a pas eu froid aux yeux, et a pris un sérieux avantage de retour de pause avec deux buts à la clé. Et c'est là que l'AMS va sortir du bois, ne s'avouant pas vaincu, en réduisant la marque à 20' de la fin.

Toujours volet hautes sphères du groupe A, dans son bastion du nord, Jendouba Sport croisait Kalaa et n'a pu venir à bout des Sahéliens. Bref, Jendouba rate le coche. Chapitre outsider ambitieux à présent, sur une bonne vague, l'ASM n'a pas laissé l'occasion de valider à la réception des Fatimides de Mahdia. L'espoir de Hamam-Sousse, à son tour, n'a pas encore dit son dernier mot en ce qui concerne la course vers la L1 et a disposé du CSHL à la régulière. Quid de l'ASA à présent ? Les Arianais ne plaisantent plus et se positionnent désormais. A Oued Ellil, l'ASA a proposé un feu d'artifice avec quatre buts à la clé contre l'ASOE. Enfin, Msaken a enfoncé un peu plus le Sporting dans son fief de Msaken.

Résultats :

Mégrine Sport - CS Korba (1-2)

Jendouba Sport - Kalaa Sport (1-1)

AS Marsa - EM Mahdia (1-0)

ES Hammam Sousse - CS Hammam-Lif (2-0)

AS Oued Ellil - AS Ariana (2-4)

SC Moknine - CS Msaken (1-2)

SA Menzel Bourguiba - ES Radès (0-0)