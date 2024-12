Tunisie: Le Groupe Méditerranée Aquaculture se prépare à conquérir le marché international

Le Groupe Méditerranée Aquaculture, leader tunisien dans le domaine de l'aquaculture, a annoncé le lancement de sa nouvelle marque Houita, dédiée aux poissons d'élevage de qualité. Fort de plus de 15 ans d'expérience et d'un savoir-faire reconnu au niveau national et international, le groupe a su se positionner comme un acteur majeur du secteur grâce à son expertise en aquaculture durable et responsable.

Fondé par feu Chebil Medimegh et ses fils, le Groupe Méditerranée Aquaculture offre une gamme variée de services, allant de l'élevage de poissons à l'écloserie, en passant par la nutrition aquacole, la production de produits polystyrènes expansés et l'équipement marin. Aujourd'hui, avec l'introduction de sa nouvelle marque, le groupe franchit une nouvelle étape en proposant des produits de qualité supérieure, à destination des consommateurs tunisiens.

Ces derniers sont disponibles sous différentes formes pratiques : éviscérés, nettoyés, coupés en filets ou en tranches, et sont adaptés aux habitudes culinaires des Tunisiens. Grâce à un processus de transformation rigoureux et respectueux de l'environnement, chaque produit répond aux normes les plus strictes en matière de fraîcheur, de nutrition et d'hygiène.

Le Groupe Méditerranée Aquaculture ne se limite pas au marché local, puisqu'il exporte ses produits vers plus de 13 pays répartis sur quatre continents. Ce rayonnement international témoigne de la qualité irréprochable des produits Houita, qui répondent aux exigences strictes des marchés étrangers en matière de sécurité alimentaire. Ces exportations reflètent l'engagement du groupe à offrir une qualité tunisienne reconnue dans le monde entier.