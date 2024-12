Ile Maurice: OCEP - Une institution visionnaire

L'éducation est l'âme d'une société, et l'OCEP (Open College Educational Programme) en est un exemple. Créé en 1994 par Reza Saumtally, également député de la circonscription n°10, l'OCEP compte deux campus modernes à Curepipe et Port-Louis, OCEP accueille près de 800 étudiants encadrés par 75 enseignants et 100 membres du personnel non enseignant.

L'idée a germé à Montagne-Blanche en 1994, quand Reza Saumtally ouvre un centre de cours à temps partiel en comptabilité et Early Childhood Care and Education. En 1998, il décide de structurer une école à plein temps à Curepipe, répondant à une demande croissante pour une éducation adaptée aux exigences internationales. L'OCEP est désormais une institution, offrant une expérience éducative intégrée qu'il qualifie de One-Stop Shop pour les élèves.

À OCEP, l'approche pédagogique diffère radicalement du système éducatif traditionnel. L'école accueille des élèves de tous niveaux et les accompagne selon leurs capacités. L'institution a été pionnière en permettant à des élèves ayant obtenu trois ou quatre crédits au School Certificate (SC) de reprendre leurs examens tout en accédant à des cours supérieurs.

Cette flexibilité s'avère un tremplin pour de nombreux jeunes qui intègrent ensuite le Higher School Certificate (HSC) et obtiennent ensuite des diplômes reconnus d'universités prestigieuses, comme l'Imperial College de Londres et des institutions malaisiennes.

Les infrastructures de l'école créent un environnement propice à l'apprentissage. Selon Reza Saumtally, «lorsque les enfants évoluent dans un cadre moderne, ils sont plus motivés et attentifs». L'OCEP prépare également ses élèves à l'avenir grâce à des formations approuvées par la Mauritius Qualifications Authority (MQA), couvrant des domaines comme le leadership et le marketing. Ainsi, les jeunes sortent de l'école avec plusieurs certificats et une expérience pratique, qui les préparent aux défis professionnels.

Un statut de précurseur

Reza Saumtally soutient les réformes récentes dans le secteur éducatif maur icien, notamment la réduction du seuil à trois crédits pour accéder au SC. Pour lui, ces changements sont nécessaires pour inclure davantage d'élèves dans le système et favoriser une éducation connectée à la technologie.

Toutefois, OCEP s'était déjà préparé à ces transformations, illustrant son statut de précurseur. En tant que directeur, il met un point d'honneur à assurer la qualité plutôt que la quantité. Pour cette raison, il ne prévoit pas d'ouvrir de nouveaux campus à court terme, mais travaille sur l'expansion des infrastructures existantes et le développement de programmes tertiaires en collaboration avec des universités internationales.

Avec une vision claire et des initiatives concrètes, Reza Saumtally aspire à faire de l'OCEP un modèle d'éducation moderne à Maurice. En associant innovation technologique, inclusivité éducative et formations pratiques, l'institution redéfinit le rôle de l'école dans le développement personnel et professionnel des jeunes. Dans un contexte éducatif en pleine mutation, l'OCEP se positionne comme un pionnier, offrant aux élèves les outils nécessaires pour réussir dans un monde de plus en plus globalisé.