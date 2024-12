Ile Maurice: Le nouveau board de la CWA prendra le dossier à la rentrée

Le nouveau board de la Central Water Authority (CWA), qui sera constitué au début de l'année, devrait se pencher, en priorité, sur l'Internal Audit Report de l'ancienne Chief internal auditor de la CWA, Yousra Lalmohamed. Bien qu'ayant démissionné, elle pourrait être appelée à fournir des éclaircissements au nouveau conseil d'administration sur des éléments de son enquête.

Le board devra également décider quelle instance saisir pour savoir comment l'emprunt de Rs 700 millions, en deux tranches de Rs 350 millions, destiné au remplacement de tuyaux a été utilisé. Le ministre des Services publics, Patrick Assirvaden, nous a confirmé : «En tant que ministre, je peux également donner des policy guidelines. En tout cas, il faudra savoir si l'ancienne direction de la CWA a effectivement remplacé des tuyaux pour Rs 700 millions et si c'est légal de scinder les contrats pour des travaux.»

Plusieurs conditions étaient attachées au déboursement de cet argent. Parmi, l'ouverture d'un compte spécial pour cet emprunt et l'utilisation de ces fonds uniquement pour le remplacement de tuyaux. L'ancienne Chief internal auditor, Yousra Lalmohamed, avait été appelée à faire un rapport pour que la deuxième tranche de Rs 350 M puisse être déboursée. Cependant, son rapport ayant été défavorable, la direction de la CWA aurait réclamé un autre rapport du ministère des Finances, qui a été favorable. La CWA a donc pu toucher les Rs 700 millions finalement.

Compte séparé

L'audit interne de Yousra Lalmohamed, dont une copie a été déposée à l'Assemblée nationale, indique que l'argent n'aurait pas été utilisé que pour le remplacement de tuyaux, semble-t-il. «A separate Bank account has not been used for the in-house pipe replacement programme», avait-elle écrit. Le compte utilisé, avait-elle constaté, contenait également des revenus des consommateurs et des transferts de dépenses. Elle avait également noté des anomalies sur l'achat d'équipements pour le remplacement de tuyaux. «There is no monthly cashflow forecast for the in-house pipe replacement programme to show expenses already incurred and expenses to be incurred for the project», avait-elle rappelé.

De plus, elle avait noté que l'achat d'équipements pour ce projet n'était pas enregistré sous un code spécifique et elle n'avait donc pas pu faire l'inventaire de ces matériaux tout comme l'absence d'un registre sur les sites des travaux pour indiquer quels matériaux avaient été utilisés. L'audit interne fait également état d'absence d'un performance review committee pour superviser les interventions, comme l'exigeait l'accord entre le ministère et la CWA avant le déboursement de l'argent.

Durant cet exercice, Yousra Lalmohamed avait eu une liste de trois différents montants pour les dépenses encourues par la CWA. D'ailleurs, en raison d'un compte bancaire avec d'autres revenus, il a été difficile pour elle de préciser quel montant avait été utilisé uniquement pour le remplacement des tuyaux.

Finalement, l'exinternal auditor était arrivée à la conclusion que la CWA n'avait pas respecté l'engagement pris avec le ministère des Services publics et avait recommandé que la deuxième tranche de Rs 350 M ne soit pas déboursée à moins qu'il y ait des actions appropriées pr ises. Par la suite, Yousra Lalmohamed a démissionné de son poste se sentant persécutée par la direction après la publication de ce rapport.