Maroc: Le Conseil régional de l'Oriental approuve plusieurs conventions de partenariat

Oujda — Le Conseil de la région de l'Oriental, réuni mercredi en session extraordinaire, a approuvé plusieurs projets de conventions de partenariat couvrant divers domaines.

Lors de cette session, présidée par le président du Conseil régional, Mohamed Bouarourou, en présence du Wali de la région de l'Oriental, Gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Khatib El Hebil, le Conseil a approuvé un projet de convention de partenariat relative au programme de résorption du déficit et renforcement des infrastructures de la région de l'Oriental durant la période 2025-2027, avec un budget dépassant 1,92 milliard de dirhams (MMDH).

Le Conseil a également approuvé un projet de convention de partenariat pour la réalisation d'un programme similaire à Oujda au cours de la période 2025-2027, avec un investissement de 1,55 MMDH.

Ces deux conventions visent à améliorer le paysage urbain et la qualité de vie, et à conforter l'attractivité et la compétitivité de la région et de la ville d'Oujda, à travers la réhabilitation urbaine, le renforcement du transport et des mobilités urbains, le développement des infrastructures sportives, le renforcement des connexions routières, le soutien à l'entrepreneuriat et la réalisation d'un développement durable.

Par ailleurs, le Conseil a approuvé des projets de conventions de partenariat visant l'achèvement la réhabilitation des axes routiers structurants et stratégiques dans la région (2024-2027), l'élaboration du plan régional pour le développement de l'efficacité énergétique et la décarbonation, l'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage des espaces verts des communes d'Oujda, Ahl Angad et Golf Isly, l'amendement de la convention relative aux travaux d'aménagement de l'entrée de la ville d'Oujda, en sus du classement du Parc Nord de la ville parmi les biens publics de la région de l'Oriental.

De même, un projet de convention-cadre de partenariat et de coopération a été approuvé pour la création de complexes éducatifs intégrés dans le cadre du programme de renforcement de l'offre scolaire de la région pour la période 2025-2027, avec un budget de 126 millions de dirhams (MDH).

En outre, le Conseil a approuvé un projet de convention de partenariat portant sur la valorisation et le développement touristique des infrastructures existantes au niveau des gars de Fouchal, Tendrara et Bouarfa pour développer le projet de "Train touristique" avec un financement de 10 MDH, un projet de convention de partenariat pour la construction et l'équipement du centre d'estivage de Tafoughalt dans la province de Berkane, en sus d'une convention de partenariat pour le financement et la réalisation du projet de "réhabilitation et d'amélioration des paysages des oasis de la province de Figuig".

Les membres du Conseil ont aussi approuvé un projet de convention de partenariat pour la réhabilitation, la modernisation et la reconstruction du marché hebdomadaire de Beni Tadjit, dans la province de Figuig, avec un investissement de 6 MDH, ainsi que le projet d'une convention spéciale pour la construction d'un marché hebdomadaire dans la commune d'Ahl Angad, dans la préfecture d'Oujda-Angad.

La session a été marquée également par l'approbation de plusieurs projets de conventions de partenariat pour la réalisation du programme de développement intégré des centres émergents des communes de Tafoughalt dans la province de Berkane, Tendrara dans la province de Figuig, et du village d'Arkmane dans la province de Nador, et ce durant la période 2025-2026.

Le Conseil a approuvé, par la même occasion, un projet d'avenant à la convention de partenariat complémentaire pour le financement du programme de relogement des habitants de certains quartiers des communes de Bouarfa, Bouanane, et Beni Guil dans la province de Figuig, ainsi qu'un projet d'avenant à la convention de partenariat pour financer un projet de logements au profit des habitants de l'ancienne mine, située dans la commune de Beni Guil, menacés par des risques d'effondrement.

D'autres projets de conventions visant principalement l'approvisionnement en eau potable des douars de la commune de Bouchaouene dans la province de Figuig, ainsi que la création d'une Société de développement régional pour les zones industrielles, la formation et la qualification professionnelle des jeunes pour leur intégration dans le marché du travail, et la promotion du football dans la région, ont été approuvés.

En marge de cette session, une convention-cadre de partenariat et de coopération a été signée entre la Wilaya, le Conseil régional et l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de l'Oriental, en vue de créer des complexes éducatifs intégrés dans le cadre du programme de renforcement de l'offre scolaire de la région durant la période 2025-2027, avec un financement de 126 MDH.