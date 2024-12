Maroc: Oujda - Le Conseil d'administration du CRI de l'Oriental souligne l'importance de renforcer l'attractivité de la région

Oujda — Le Conseil d'administration du Centre régional d'investissement (CRI) de l'Oriental, réuni mercredi au siège de la Wilaya à Oujda, a mis en avant l'importance de renforcer l'attractivité de la région.

La réunion du Conseil d'administration a été présidée par le Wali de la région de l'Oriental, Gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Khatib El Hebil, en présence de la majorité des membres du Conseil.

Intervenant à cette occasion, le Wali a souligné le rôle central du CRI dans la dynamisation de l'investissement dans la région de l'Oriental, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, notant la nécessité de redoubler d'efforts pour soutenir l'économie nationale et accélérer la relance économique, à travers le lancement de projets d'investissement ambitieux, contribuant à la création de richesse et d'emplois durables.

Il a également évoqué les défis auxquels le marché du travail est confronté, notamment les effets du changement climatique, appelant à une coordination des efforts entre les différents acteurs pour surmonter les obstacles qui limitent l'attraction des investissements.

En effet, M. El Hebil a considéré que malgré les efforts déployés, le rythme de mise en oeuvre des projets d'investissement approuvés par la Commission régionale unifiée d'investissement (CRUI) durant la période 2023-2024 reste en deçà des attentes pour le développement de la région, surtout que celle-ci jouit d'importantes potentialités et infrastructures à même d'attirer des investissements, notamment le port de Nador West Med.

Il a ainsi insisté sur la nécessité d'établir des objectifs de développement globaux et intégrés couvrant le court, moyen et long terme, afin d'assurer une complémentarité territoriale et renforcer le positionnement de la région de l'Oriental en tant que pôle économique et de développement par excellence.

Dans ce contexte, le Wali a présenté les grandes lignes du plan d'action prévisionnel pour l'année 2025, qui comprend plusieurs axes, tels que le renforcement des structures du CRI, le soutien à l'entrepreneuriat, l'accompagnement des PME, l'amélioration du climat des affaires, la numérisation des services et le développement de l'offre territoriale régionale, en plus de la promotion du développement durable et de l'intelligence territoriale.

Il a, à cet égard, appelé à mettre en oeuvre les recommandations issues des assises nationales de la régionalisation avancée, et à renforcer l'attractivité territoriale de la région de l'Oriental à travers l'investissement productif, l'amélioration de l'administration numérique et une meilleure gouvernance des ressources en eau.

Pour sa part, le directeur par intérim du CRI de l'Oriental, Rachid Rami, a présenté les propositions stratégiques du CRI, qui comprennent le plan d'action et le projet de budget pour l'exercice 2025, l'acquisition d'un terrain pour la construction d'une nouvelle annexe du Centre à Nador, et l'ajustement du statut des employés du CRI.

M. Rami s'est arrêté sur les axes essentiels visant à créer un environnement d'investissement intégré basé sur une vision claire et ouverte sur différents secteurs, en ligne avec les ambitions de la région et la stratégie du ministère chargé de l'Investissement, ainsi que les divers programmes de développement national.

Cette réunion a été marquée par des discussions fructueuses entre les membres du Conseil, notamment sur les moyens d'attirer de grands investissements qui auront un impact économique et social significatif, et sur les défis liés à la concrétisation des projets d'investissement.

A la fin de la réunion, le Conseil a approuvé l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour, y compris le plan d'action du CRI et le projet de budget pour 2025.