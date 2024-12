Maroc: Aéronautique - 2024, l'année du retour en force

Casablanca — Après une modeste progression de 2,4% de ses exportations en 2023, le secteur aéronautique marocain effectue un retour en force en 2024 pour clôturer l'année avec un nouveau record, confirmant son rôle de pilier stratégique de l'industrie nationale.

Cette année, l'aéronautique au Maroc s'est illustrée par des événements majeurs et l'inauguration de nouvelles infrastructures de production. Autant de réalisations qui renforcent la réputation de ce secteur en tant que pôle stratégique d'innovation et d'excellence.

À en croire les récents chiffres de l'Office des changes, les exportations de l'aéronautique se sont améliorées de 17,3% à plus de 21,86 milliards de dirhams (MMDH) durant seulement les dix premiers mois de 2024, dépassant les 21,85 MMDH réalisés sur l'ensemble de l'année 2023.

Ce bond s'explique par la forte demande mondiale et la diversification des produits, allant des pièces détachées aux équipements complets pour les grands constructeurs aéronautiques. Le Maroc a ainsi consolidé sa place parmi les principales bases de production aéronautique en Afrique et au Moyen-Orient.

Par ailleurs, l'année 2024 a été marquée par plusieurs événements majeurs qui ont renforcé la position du Maroc sur la scène internationale. Le "Morocco Air Show" 2024, l'un des plus grands salons de l'aéronautique du continent, s'est tenu à Marrakech avec la participation de milliers de professionnels, d'investisseurs et de décideurs du secteur.

Ce salon a non seulement permis de mettre en lumière les atouts du Royaume, mais aussi d'officialiser de nouvelles collaborations stratégiques avec des géants de l'aéronautique, comme Boeing et Airbus.

Cet événement a également été l'occasion de dévoiler les progrès réalisés par le Maroc dans le domaine de la formation, avec l'inauguration de nouveaux centres de formation spécialisés. Ces infrastructures permettent de répondre aux besoins croissants en ingénieurs, techniciens et experts du secteur, et d'assurer un avenir prometteur pour la main-d'oeuvre locale.

Toujours en 2024, plusieurs nouvelles usines ont ouvert leurs portes, dont le groupe Safran qui a inauguré une unité de production à Casablanca dédiée à la fabrication de moteurs d'avion. Un projet de 300 millions de dollars qui représente un tournant stratégique pour l'industrie locale et qui permettra de créer des centaines d'emplois et favorisera le transfert de technologies avancées.

D'autres entreprises, comme Bombardier et Stelia Aerospace, ont également consolidé leurs investissements dans le Royaume, avec de nouvelles usines et des extensions de leurs sites existants. Ces initiatives visent à soutenir la demande croissante des grandes compagnies aériennes mondiales pour des pièces de qualité supérieure, tout en contribuant à la croissance économique locale.

Commentant ces réalisations, la directrice des industries aéronautiques, ferroviaires, navales et des énergies renouvelables au ministère de l'Industrie et du Commerce, Afaf Saidi, a affirmé que l'industrie aéronautique marocaine est incontestablement l'un des plus beaux cas de réussite industrielle du Royaume.

A peine vingt ans après le lancement de la première initiative dans le secteur, le Maroc est devenu le principal exportateur de matériel, pièces et composants aéronautiques du continent africain et occupe désormais la 5ème place des pays les plus dynamiques au monde dans l'aéronautique et la 1ère place en Afrique, a-t-elle fait valoir dans un entretien accordé à la MAP.

Pour Mme Saidi, cette belle performance témoigne non seulement de la résilience de l'industrie aéronautique nationale, mais également de sa capacité à s'adapter aux dynamiques globales du marché, tout en jouant un rôle déterminant dans la montée en gamme des compétences locales et du tissu industriel du pays.

Elle a, parallèlement, souligné la nécessité de profiter des opportunités qui s'offre à cette industrie, tout en capitalisant sur ses nombreux atouts.

En outre, la directrice des industries aéronautiques, ferroviaires, navales et des énergies renouvelables au ministère de l'Industrie et du Commerce est revenue sur les multiples mesures mises en place pour renforcer la compétitivité de l'aéronautique, dont les infrastructures modernes, un dispositif de formation adapté, un écosystème aéronautique dynamique et attractif qui se distingue par la diversité de ses métiers, un environnement d'affaires favorable, en plus des subventions directes aux projets d'investissement avec des encouragements destinés aux projets pionniers et innovants.

Pour ce qui est du foncier, Mme Saidi a indiqué que le Maroc s'est doté d'infrastructures modernes, avec des zones industrielles spécialement dédiées à l'aéronautique, comme le Midparc qui dispose d'un cadre complet avec des installations de pointe, des terrains disponibles, et des avantages fiscaux incitatifs, ajoutant que le port de Tanger Med joue aussi un rôle crucial dans cette montée en puissance du secteur.

Et de soutenir que la diversité des métiers réalisée dans cette industrie a permis de créer des synergies entre les différents segments de la chaîne de valeur, renforçant à la fois sa compétitivité, son niveau d'intégration locale et sa capacité à répondre aux exigences d'un secteur hautement technique et en constante évolution.

Compte tenu de tous ces acquis et performances, les perspectives à moyen et long terme de l'aéronautique au Maroc s'annoncent prometteuses, avec une nouvelle génération d'entreprises et de talents prêts à faire du Royaume une référence mondiale dans le monde de l'industrie aéronautique.