Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Un concours de chant et de dessin pour célébrer Noël

La première édition du concours de chant et de dessin « Chantons Noël » dénommé Prix Lionel-Sanz pour l'émergence des talents a été organisée le 23 décembre, au musée Cercle africain de Pointe-Noire. Une initiative du Cercle culturel pour enfants (CCE) visant à faire éclore le talent et le génie des enfants.

Dernier né des activités initiées par le CCE, le concours de chant et de dessin « Chantons Noël » est un témoignage de reconnaissance à Lionel Sanz, plus connu sous le pseudonyme de « Ya Sanza ». Un mécène culturel aujourd'hui en délicatesse pour cause de santé mais dont l'apport et le soutien aux artistes, groupes et structures culturelles de la ville ne se démentent plus. Depuis 2001, il soutient le CCE par des actions et dons divers.

Selon Joel Nkounkou, directeur du CCE, « Chantons Noël » porte bien ce nom parce qu'à la fête de Noël, on chante, on danse, on s'éclate. Cette année, le moment a été couplé au quart de Noël que le CCE organise depuis 1998, un an seulement après sa création. Le quart de Noël a lieu le 25 décembre au siège du CCE à Louessi, dans un format plus réduit qu'à l'accoutumée mais avec des jeux, de la danse et des chants.

« Chantons Noël » a pour but aussi de créer des moments de partage uniques, de divertissement et de solidarité entre les enfants des orphelinats et des centres d'accueil des enfants vulnérables. Ainsi, à travers les chants et le dessin, les enfants cultivent l'esprit d'équipe, le respect de l'autre dans un esprit de saine concurrence. Ce concours de chant est aussi un moyen de dénicher de nouveaux talents.

«Ce concours de chant matérialise aussi la franche collaboration entre le CCE et Le Samu Social Pointe-Noire qui remonte à 2008. Le Samu Social, point focal du Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture (Reiper) que le CCE appuie dans la sensibilisation et la formation en vue de concrétiser un projet durable d'accompagnement sur le plan artistique et culturel », a ajouté Joël Nkounkou.

Pour cette première édition, les enfants d'Actions de solidarité internationale (ASI), de la Fondation Engobo-Descalzi, du Centre d'accueil des mineurs (CAM) de Mvou Mvou ont pris part aux concours de dessin et de chant. Le Samu Social et l'orphelinat Coeur de Paola étaient également présents sans présenter de candidats.

Ainsi, en dessin, c'est l'enfant Trephane qui est sorti vainqueur suivi de Bayitoukoua Yoanne, 13 ans, et Serjonia Massembo15 ans. Le respect du thème, l'originalité et la propreté de la copie en étaient les critères choisis par le jury pour départager les huit candidats. En chant, c'est ASI qui a été la gagnante suivie de la Fondation Engoba-Descalzi et du CAM. Le jury s'est prononcé sur l'interprétation et l'émotion, la justesse du texte, la prononciation et la diction, la présence scénique, le respect du rythme de la mélodie. Des diplômes, récompenses et présents divers ont été remis aux enfants méritants.

De nombreux partenaires et bénévoles ont contribué au succès de l'activité : Association Yidika village créatif, collectif don du coeur, Ets Le Bon jour, association Ouaga Spirit pour le bon chant, Mbokatiers community world, collectif des mamans du Groupe « Les Amis de Papa Joël », le Groupe Les Amis du CCE, Just Mad promotrice culturelle, CAE.LS, musée Cercle africain, maman Michelle « Famille Loubassou », l'écivain Alphonse Bamana, Nzo Buku, Nsana Arts Butsiélé...

Un défraiement a été servi à la fin de l'activité sous les sons de musique du Groupe du CCE qui a interprété les grands classiques musicaux du pays et d'ailleurs à la grande satisfaction du public heureux d'avoir passé une journée mémorable.

La deuxième édition du concours de « Chantons Noël » aura leu en 2025.