Congo-Brazzaville: Coopération - Le pays et la Russie envisagent un renforcement de compétences dans la gouvernance électronique

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a reçu en audience le 23 décembre, à Brazzaville, une délégation du Centre d'études africaines de l'école supérieure d'économie de la Fédération de Russie, conduite par le coordonnateur de programme de partage des connaissances sur la gouvernance électronique en Afrique, Andrey Maslov.

Les deux parties ont évoqué une éventuelle collaboration en vue d'un échange de compétences dans les domaines de gouvernance électronique, de digitalisation ainsi que de l'intelligence artificielle (IA). Selon le ministre, la coopération avec ce centre d'études est essentielle pour atteindre plusieurs objectifs, à savoir le co-développement de programmes de recherche et d'innovation ; le renforcement des capacités scientifiques et académiques ; le transfert de technologies et de savoir-faire, etc.

Cette collaboration permettra également d'appuyer le Centre africain de recherche en intelligence artificielle (Caria) dans l'échange et le développement de compétences au bénéfice des jeunes et acteurs évoluant dans les secteurs public et privé et ceux de la société civile.

« ...Ce centre vient pour renforcer les capacités du Centre africain de recherche en intelligence artificielle (Caria) qui est le fruit d'une collaboration entre la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) et le gouvernement congolais. Nous allons ensemble créer une synergie entre trois partenaires stratégiques, notamment la fédération de Russie, la CEA et le gouvernement congolais, pour qu'on puisse renforcer les capacités, échanger les compétences de nos jeunes en intelligence artificielle, de nos apprenants, mais aussi de nos institutions », a expliqué le ministre Léon juste Ibombo.

Le ministre a par la même occasion indiqué que le Centre d'études a également un programme de bourses gouvernemental en faveur des pays africains. Un moyen, a-t-il dit, de former davantage tout en bénéficiant de cette expertise qui contribue au développement de l'IA en Afrique.

Satisfait des différentes discussions avec le ministre en charge de l'Economie numérique, Andrey Maslov a déclaré : « J'espère que c'est le commencement d'une très longue coopération. A travers elle, nous allons contribuer avec des actions très concrètes dans le développement du Congo dans le domaine de la gouvernance électronique et celui de la digitalisation des institutions publiques. Il s'agira également de voir comment la Russie pourra partager son expérience et savoir pour permettre au Congo d'être le leader régional des digitalisations ».

Institué par l'État congolais et la CEA, le Caria contribue à la recherche scientifique et à la mise en exergue de nouveaux domaines de recherche sur l'IA au service de l'homme. Il permet non seulement d'explorer le potentiel de l'IA et les impacts macroéconomiques mais aussi d'examiner ses effets transformateurs sur les sociétés et les économies ; de consolider la coopération internationale pour promouvoir un accès inclusif à l'IA et aux innovations numériques. Le centre représente le point central des chercheurs africains en vue de mener et diffuser des travaux de recherche avancés.