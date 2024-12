Gabon: PANA/Le chef de regroupement du village Lemengué installé

Frédéric Kopa, Préfet du département de la Lombo Bouenguidi a procédé ce vendredi 20 décembre 2024, à l'installation de Jean Blaise Mangoumbou en qualité de Chef de regroupement du village Lemengué sous le signe de la responsabilité pour faire respecter l'autorité de l'Etat.

Jean-Blaise Mangoumbou, c'est le nom du nouveau Chef de regroupement du village Lemengué. Il a été nommé et installé en remplacement de Valentine Mounégui démissionnaire, il y a un mois. Il s'en est suivi l'installation du chef de village Ndzela 2 Marie Christine Bakonga. Le Préfet n'a pas manqué de faire savoir qu'il se réjouit de les avoir comme collaborateurs.

Emu et fier d'être le nouveau Chef de regroupement, Jean-Blaise Mangoumbou a tenu à remercier les autorités politico-administratives du département. Reconnaissant envers les autorités départementales, le nouvel auxiliaire de commandent a tenu principalement à dire merci au Préfet, tout en rappelant à tous, que "Tout pouvoir vient de Dieu". Il y croit et promet de remplir les charges qui sont les siennes, rappelées par le préfet.

Il a rappelé que "le Chef de regroupement est le représentant chef canton et dans sa circonscription administrative. A ce titre, il coordonne l'activité des chefs de villages et Il veille à l'application des lois et règlements ainsi que les décisions administratives. Il assure la police administrative, veille à la salubrité de sa circonscription et signale les épidémies. Il apporte son concours pour combattre les calamités et participe aux activités de développement de sa localité. il signale des naissances et les décès à l'Officier d'Etat civil. Il aide au recensement de la population et à la collecte des impôts".

Une fois finie l'installation, le nouvel auxiliaire a été renvoyé à l'exercice de ses nouvelles fonctions.