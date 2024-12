Ile Maurice: «Il faut un plan d'évacuation pour Port-Louis»

interview

Le ministre chargé des infrastructures du pays lance le débat sur la construction de routes par une seule entité. Il parle également d'un plan d'évacuation de Port-Louis en cas de grosses pluies.

Vous occupez un des plus gros ministères. Quels sont vos priorités ?

La saison des pluies arrive à grand pas. Il faut être sûr et certain que tous les drains et cours d'eau sont nettoyés. Il faut terminer la construction de drains, là où c'est nécessaire. C'est la raison pour laquelle j'ai eu une réunion avec la National Development Unit (NDU), les conseils de districts et les municipalités ainsi qu'avec les différents départements et parapublics concernés. La Road Development Authority (RDA) a également sa part à jouer. Nous avons déjà commencé une campagne de nettoyage des drains et rivières. Il y a encore à faire. C'est un gros chantier. Il ne faut pas oublier la construction de drains, là où c'est nécessaire. Nous devons exécuter le Land Drainage Master Plan.

Qu'en est-il de Port-Louis, une ville-piège durant la saison des pluies ?

Port-Louis est classifiée comme une zone très sensible car elle est située dans une cuvette. D'un côté, il y a la chaîne de montagnes et de l'autre, la mer qui provoque la montée des eaux avec la marée. Nous avons de gros projets dans cette ville, mais ce n'est pas aussi facile à réaliser. Il y a eu deux appels d'offres pour un projet à la rue La Poudrière. Aucune firme n'a fait des propositions concrètes jugeant le projet trop complexe. Il en est de même pour la rue Lord Kitchener. Il nous faut donc un plan d'évacuation pour Port-Louis, qui serait déclenché aussitôt qu'il y a de grosses pluies.

Est-ce que ce plan est déjà prêt ?

Chaque ministère doit préparer son plan d'évacuation. Nous avons un plan immédiat qui demande à être peaufiner. Il faudra un plan quand la situation s'aggrave.

Votre ministère est également responsable de la construction de routes, qui nécessite des budgets faramineux. Quels sont les projets ?

Laissez-moi vous dire d'abord que pour réduire l'inondation, il n'y a pas de solution magique. Les autorités doivent construire et maintenir les drains et chaque Mauricien doit prendre sa responsabilité en n'obstruant pas les rivières, les drains et autres cours d'eau. Pour répondre à votre question sur la construction des routes, il y a une réflexion au niveau de mon ministère. Nous avons deux types de routes à Maurice.

Il y a les classified roads comme les routes principales et les autoroutes qui sont sous la responsabilité de la RDA. Ensuite, nous avons des non-classified roads sous la responsabilité de la NDU ou des collectivités locales. Toutefois, quand il faut faire la maintenance, chacun se renvoie la balle. La RDA a 25 ans d'expérience. Il y a une réflexion. J'insiste sur le mot réflexion. Nous nous demandons si la RDA ne doit pas être la seule autorité responsable de la construction et la maintenance de toutes les routes à Maurice. C'est bien de construire, mais qu'en est-il de la maintenance ?

Quels sont donc les projets routiers en préparation ?

Il y a déjà le projet de La Flora. J'étais sur le site récemment. La route de La Flora/Gros-Bois vers Tyack sera à sens unique. Il en sera de même pour le tronçon Tyack vers Nouvelle-France. Nous lancerons un autre projet dans la région du centre commercial Tribeca et Ebène dès le début de l'année pour décongestionner Ebène. Nous commencerons la procédure pour la construction d'un nouveau pont à Beau-Champ dans la région de Bel-Ombre.

Mais ce sont des projets de l'ancien gouvernement...

Non. Le projet de route dans la région de Tribeca est un nouveau projet. Il y a beaucoup de projets qui bloquent pour diverses raisons. Parfois, il est difficile d'avoir des terrains. Nous travaillons actuellement sur un projet qui liera Dubreuil à Montagne-Blanche. Nous espérons obtenir le financement malgré la situation financière difficile. Après la concrétisation de cette route, les habitants de Montagne-Blanche et Sébastopol éviteront de passer par Quartier-Militaire pour se rendre à Curepipe ou à l'aéroport. Il y avait également un vieux projet entre Ferney et Bel-Air. Nous songeons à relancer ce projet, mais en contournant la vallée de Ferney. Il faut la préserver.

La construction d'une autoroute entre Forbach et Bel-Air est-elle dans les projets du gouvernement ?

Bien sûr, il faudra trouver le financement sachant que la situation financière est difficile. Cette nouvelle autoroute devrait être liée avec la route de contournement Ferney-Bel-Air.

Après le changement du gouvernement, des lanceurs d'alerte ont contacté l'express pour dire qu'il y a eu des anomalies dans des projets routiers. Avez-vous demandé une enquête ?

Quand nous soupçonnons qu'il y a eu des malversations, nous demandons une enquête. Beaucoup de corps parapublics tombent sous mon ministère. Nous recevons des lettres de dénonciation tous les jours. Nous ne les mettons pas toutes à la poubelle, mais il y a également des règlements de compte entre collègues ou entre supérieurs et subalternes.

Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de gaspillage dans votre ministère par l'ancien gouvernement ?

Nous étudions chaque dossier. Tant que nous pouvons réduire les coûts, nous le faisons. Nous avons constaté que sur le projet La Brasserie-Beaux-Songes-Flic-en-Flac, nous pouvons réduire le coût par Rs 70 millions si nous remplaçons un pont à Pierrefonds par des structures préfabriquées. Le débit d'eau ne sera pas affecté. Nous pouvons utiliser cet argent pour prolonger la route jusqu'au cimetière de Flic-en-Flac.

**N'empêche qu'il y a eu des rapports qui parlent de gaspillage...

Bien sûr, l'ancien régime a dilapidé les caisses de l'État. La situation économique est désastreuse. Je compte passer en revue plusieurs projets. Je veux savoir pour quelle raison le Harbour Bridge n'a pas été construit pour décongestionner la Place d'Armes et les deux entrées de la capitale.

Il me semble que c'est le PTr qui avait gelé le projet pour trouver une solution alternative après des doléances des habitants des Salines. N'est-ce pas ?

Ce n'est pas mon information. L'État avait déjà acheté des terrains, mais l'ancien gouvernement a annulé ce projet. L'ancien gouvernement a initié des projets qui ne sont pas dans l'intérêt de la population, notamment des projets financés par l'Inde. Il avait organisé des consultants indiens pour les réaliser. J'ai en tête l'hôpital de Flacq et celui de Phoenix. Il y a également la Cour suprême. Il y a une demi-douzaine de projets concernés.

Le ministère des Infrastructures nationales a été mis de côté lors de la réalisation de ces projets alors qu'il est responsable de tout bâtiment public. Ils ont été réalisés sans certains permis de mon ministère. Les consultants n'ont laissé aucun plan pour les conduits électriques de ces grands bâtiments, par exemple. Au ministère, aucun technicien connaît le plan de ces bâtiments pour savoir où passent les fils électriques. Imaginez la pagaille quand il faudra faire des travaux de maintenance. Ce sera l'argent des contribuables qui sera dépensé.