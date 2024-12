Ethiopie: La déclaration d'Ankara est une étape importante pour la paix et l'intégration régionales - Chef de mission de l'IGAD

Addis Ababa — Dans un développement significatif pour l'Afrique de l'Est, le chef de mission de l'IGAD en Éthiopie a souligné que la déclaration d'Ankara entre l'Éthiopie et la Somalie a été saluée comme une étape importante pour assurer la paix régionale et promouvoir l'intégration.

S'adressant à l'ENA, le chef de mission de l'IGAD en Éthiopie, Abebaw Bihonegn, a déclaré que la déclaration d'Ankara n'est pas seulement un accord bilatéral entre l'Éthiopie et la Somalie, mais qu'elle symbolise plutôt une vision plus large de la paix et de l'intégration dans la région.

La déclaration représente un engagement entre les deux nations en faveur de la paix et de la collaboration sur différents fronts, notamment la sécurité, le développement économique et la cohésion sociale, a-t-il ajouté.

Il a fait remarquer que de tels partenariats sont essentiels pour favoriser la stabilité non seulement entre l'Éthiopie et la Somalie, mais aussi dans l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Est, et a souligné l'importance de cet accord pour la paix et la sécurité dans la région.

Le chef de mission a souligné que l'intégration régionale est un objectif commun qui peut conduire à un développement durable, en indiquant que les deux pays peuvent tirer parti de leurs ressources et exploiter les opportunités économiques grâce à la coopération.

Au-delà des frontières, les deux pays entretiennent de solides liens interpersonnels et des échanges culturels, a-t-il indiqué, soulignant que l'accord de paix entre les deux pays est une étape cruciale pour libérer le potentiel de la région tout en garantissant la paix et en encourageant l'intégration.

En outre, la déclaration ouvrirait la voie à un dialogue accru et au renforcement de la confiance entre l'Éthiopie et la Somalie, a déclaré le chef de mission de l'IGAD, soulignant qu'une communication ouverte est essentielle pour résoudre les malentendus et favoriser un esprit de coopération, qui est nécessaire pour une paix durable.

À cet égard, l'IGAD a accueilli favorablement la déclaration d'Ankara, reconnaissant son potentiel de stabilisation de la région et encourageant un effet d'entraînement de la coopération et des initiatives de consolidation de la paix dans toute la région, a-t-il déclaré.

Enfin, le chef de mission de l'IGAD en Éthiopie a réaffirmé l'engagement de son organisation à soutenir les deux pays alors qu'ils s'engagent dans cette voie importante, soulignant que la perspective d'une Afrique plus pacifique et plus intégrée sera réalisable grâce à des efforts de collaboration.