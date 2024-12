Ethiopie: Les universitaires saluent la diplomatie du pays pour sécuriser les débouchés maritimes

Addis Ababa — Le récent accord d'Ankara témoigne des compétences de négociation et des prouesses diplomatiques de l'Éthiopie, selon les universitaires.

La politique étrangère de l'Éthiopie donne la priorité aux intérêts nationaux, en adhérant au principe des avantages mutuels avec les pays voisins. La déclaration d'Ankara témoigne des capacités de négociation accrues de l'Éthiopie, qui ont abouti à des résultats diplomatiques fructueux, ont déclaré les universitaires à l'ENA.

Belete Segebo, historien et homme politique, a décrit l'accord d'Ankara comme un triomphe de l'approche diplomatique de l'Éthiopie axée sur la paix. Il a souligné que la maturité et le sens de la diplomatie dont l'Éthiopie a fait preuve lors de la conclusion de l'accord constituent des leçons précieuses pour les autres nations.

Déclarant que la mer Rouge et la région de l'Afrique de l'Est ont une importance stratégique clé, M. Belete a indiqué que l'accord était essentiel car la paix est une condition préalable à l'utilisation des potentiels de la région. Il a fait remarquer que la sécurisation de l'accès à la mer est cruciale pour stimuler l'économie du pays et accroître la compétitivité mondiale et les préférences.

"L'accord d'Ankara permettra d'atteindre cet objectif", a-t-il déclaré. Chacun doit s'acquitter de ce qu'il est tenu de faire pour réaliser l'effort national que le pays a entrepris pour sécuriser d'autres débouchés maritimes, a-t-il souligné.

Wessenyeleh Simeon, chercheur dans le domaine de la mer Rouge et des affaires régionales, a observé que la région de la mer Rouge est une région critique, qui attire les intérêts des puissances mondiales.

Rappelant que l'Éthiopie est un pays enclavé, le chercheur a noté que l'incapacité du pays à naviguer dans cette région stratégiquement importante reste une préoccupation nationale de génération en génération.

À cette fin, il a salué la diplomatie résolue du gouvernement et son approche fondée sur des principes pour sécuriser les débouchés maritimes en comprenant pleinement le paysage international.

Il a également souligné que la voie suivie par le gouvernement éthiopien est fondée sur le développement commun par des moyens pacifiques, dans l'intérêt mutuel des deux pays.

Il a ajouté que l'accord a rehaussé la position de l'Éthiopie sur la scène internationale, notant en outre qu'il a placé sa quête d'un port maritime à l'ordre du jour mondial, ce qui constitue un autre succès diplomatique.

Le chercheur a conclu que tous les citoyens devraient soutenir le gouvernement et assumer leurs responsabilités afin de garantir la réalisation pacifique et mutuellement bénéfique de la sécurisation des ports maritimes.

L'accord conclu entre l'Éthiopie et la Somalie à Ankara a été reconnu par divers organismes internationaux et nations, allant de l'Union européenne et de l'Union africaine à l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et à d'autres institutions mondiales.

Le dialogue entre l'Éthiopie et la Somalie, facilité par le président turc Recep Tayyip Erdoğan à Ankara le 11 décembre 2024, a abouti à un accord mutuellement acceptable et fructueux.