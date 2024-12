Maroc: Parution d'un nouveau numéro de la Revue des FAR

Rabat — Un nouveau numéro de la Revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, proposant aux lecteurs une panoplie de sujets d'actualité, avec un accent particulier sur le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte, ainsi que sur la visite d'État au Maroc du Président français, Emmanuel Macron, entre autres.

Le 424ème numéro de cette publication bimestrielle (octobre-novembre 2024), qui relaye le texte intégral du discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 49ème anniversaire de la Marche verte, consacre son éditorial aux évolutions du dossier de la Cause nationale.

"Le Maroc s'emploie avec succès à consacrer l'évidence d'une réalité tangible et d'une vérité irrévocable, fondées sur le socle du bon droit, de la légitimité et de l'engagement responsable", lit-on dans le Discours Royal cité par l'éditorialiste.

Fort de ce constat et porté par les horizons qu'il ouvre, Sa Majesté le Roi s'est adressé à la communauté internationale, l'invitant à se ranger ouvertement et sans équivoque du côté du droit et de la légalité, fait remarquer la même source.

"Le temps est donc venu pour les Nations Unies de prendre leurs responsabilités en mettant en évidence la grande différence entre deux paradigmes : celui qu'incarne le Maroc dans son Sahara, réaliste et légitime et celui qui repose sur une vision sclérosée, coupée du monde réel et de ses évolutions", souligne l'éditorialiste citant le Discours Royal.

De même, la gestion des affaires de la communauté marocaine à l'étranger a été abordée par l'éditorialiste, en s'intéressant à la Vision Royale visant la restructuration des instances dédiées à la diaspora marocaine. Il s'agit notamment du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger.

Dans la foulée, l'édito de la revue est revenu sur la visite d'État au Maroc du Président français, Emmanuel Macron, lors de laquelle le chef d'Etat a réaffirmé la marocanité du Sahara.

"Le Président Macron a réitéré la position de la République française, en s'adressant cette fois-ci, aux deux Chambres du parlement marocain, réunies dans le cadre d'une séance conjointe, tout un symbole", note l'auteur.

"Pour la France, insistera le locataire de l'Élysée, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue", fait observer la même source citant le Président français.

Revenant sur les activités royales ayant marqué les mois d'octobre et de novembre, la revue rapporte que SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, et Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, ont signé, le 28 octobre au Cabinet Royal à Rabat, la Déclaration relative au "Partenariat d'exception renforcé" entre le Royaume du Maroc et la République française, en vue de permettre aux deux pays de mieux répondre à l'ensemble des défis auxquels tous deux sont confrontés, en mobilisant tous les secteurs pertinents de la coopération bilatérale, régionale et internationale.

Dans la foulée, SM le Roi Mohammed VI et le Président Emmanuel Macron ont présidé la cérémonie de signature de plusieurs accords entre le Royaume du Maroc et la République française.

Le 29 octobre, le Souverain, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmaa et Lalla Hasnaa, a offert au Palais Royal à Rabat, un dîner officiel en l'honneur du Président de la République française, S.E.M. Emmanuel Macron et de son épouse Mme Brigitte Macron.

La publication se fait également l'écho du Conseil des ministres présidé par SM le Roi le 18 octobre au Palais Royal de Rabat, consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 2025 et à l'approbation de projets de décret relatifs au domaine militaire, ainsi que de plusieurs accords internationaux et d'une série de nominations dans des fonctions supérieures.

Dans le domaine de la coopération militaire, la revue des FAR fait savoir qu'en exécution des Hautes Instructions Royales, et dans le cadre de la coopération militaire maroco-américaine, une délégation des Forces Armées Royales conduite par le Général de Corps d'Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a effectué, lundi, une visite à bord du porte-avions USS Harry S. Truman, en Méditerranée au large de la ville d'Al Hoceima.

Par ailleurs, l'Etat-Major Général des FAR, a abrité, du 18 au 22 novembre, une formation des formateurs sur la thématique Femmes, Paix et Sécurité au profit des points focaux genre du Sénégal, de la Sierra Leone et du Maroc.

S'agissant de la coopération militaire maroco-française, la publication revient sur la visite effectuée du 12 au 14 novembre par une délégation militaire française, conduite par l'ingénieur général de l'Armement, sous-directeur Afrique et Moyen-Orient/DGA, Frédéric Dodet.

La visite effectuée du 11 au 13 au Maroc d'une délégation hongroise conduite par le secrétaire d'Etat adjoint au ministère de la Défense nationale a été aussi évoquée par la Revue des FAR, qui a rappelé également la tenue, les 29 et 30 octobre à Rabat de la Commission militaire mixte maroco-portugaise.

Dans la rubrique "La vie dans l'armée", le 424è numéro de la Revue des FAR s'est attardé sur le séminaire d'échange et d'information au profit des commandants des Centres et Unités de Formation des Appelés, organisée le 27 novembre à l'Etat-Major Général des FAR à Rabat.

Le "Dossier" de ce nouveau numéro de la Revue des FAR propose une immersion dans les stages d'aguerrissement désertique et aquatique menés par les élèves-officiers de l'Académie Royale Militaire, corroboré de témoignages recueillis de stagiaires.

En outre, la publication a consacré sa rubrique "Focus" à la 7è édition de Marrakech Air Show 2024, tandis que la rubrique "Santé" s'est intéressée au service d'Hématologie Clinique à l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V de Rabat qui a accompli la première allogreffe de moelle osseuse au profit d'une patiente (62 ans) atteinte de leucémie.

La rubrique "Santé" propose aussi un entretien avec le Médecin Colonel Major, Kamal Doghmi, directeur de l'Agence marocaine du Sang et de ses dérivés.