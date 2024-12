Maroc: Lancement de la 5è édition de la compétition du meilleur produit artistique et artisanal carcéral

Rabat — La Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) a lancé la 5ème édition de la compétition nationale du meilleur produit artistique et artisanal carcéral.

Organisée en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire (Secrétariat d'Etat chargée de l'artisanat), cette manifestation s'inscrit dans le cadre des efforts consentis dans le sens de la réhabilitation des détenus et leur réinsertion, indique un communiqué de la DGAPR, ajoutant qu'il s'agit aussi d'offrir aux détenus l'opportunité de partager leur créativité et leurs compétences artistiques et artisanales.

Des centaines de créations artistiques et artisanales sont en lice dans plusieurs spécialités, telles que le bois, le cuir, la ferronnerie artistique, la poterie, la couture traditionnelle et le recyclage. Ces créations sont conçues et réalisées par les détenus dans le total respect des normes des métiers d'artisanat, montrant ainsi l'existence d'un riche potentiel en matière d'artisanat, ajoute-t-on.

Au fil des éditions, cette compétition est devenue un pont interactif reliant les établissements pénitentiaires à la société, offrant ainsi la possibilité aux détenus de s'ouvrir et d'interagir avec le monde extérieur à travers la plateforme électronique https://www.competitionartisanat.ma, ouverte au grand public afin de voter pour leur produit préféré.