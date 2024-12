Maroc: Chambre des conseillers - Présentation de l'ouvrage 'Les collectivités locales et la question culturelle' d'Abderrazak Ouarda

Rabat — L'ouvrage "Les collectivités locales et la question culturelle" d'Abderrazak Ouarda a été présenté jeudi à la Chambre des conseillers, lors d'une rencontre qui s'est déroulée en présence de personnalités culturelles et politiques.

Organisée par la Fondation des oeuvres sociales du personnel de la Chambre, cette rencontre jette la lumière sur cet ouvrage qui traite des défis liés à l'intégration de la culture au coeur du développement local, en se basant sur l'expérience de gestion de la chose culturelle au niveau de la commune Maârif-Casablanca durant deux mandats consécutifs (1983-1992) et (1992-1997).

Le livre de 155 pages documente les différentes activités et événements culturels organisés par la commune de Maârif, soit par ses propres moyens ou en collaboration avec diverses institutions et associations du secteur culturel, sur une période d'au moins deux décennies. Cette oeuvre est mise à la disposition des élus locaux et des chercheurs intéressés par la question culturelle.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, l'auteur a souligné que son ouvrage attire l'attention sur le faible intérêt que les collectivités territoriales accordent aux affaires culturelles, bien que cela fasse partie intégrante de leurs compétences, de même qu'il met en lumière les efforts de la commune de Maârif pour promouvoir l'action culturelle durant vingt ans.

L'oeuvre documente l'expérience culturelle de cette collectivité territoriale entre 1983 et 2003, période durant laquelle une grande importance a été accordée au secteur culturel, y compris les activités cinématographiques, les rencontres intellectuelles et les spectacles théâtraux et artistiques, a précisé M. Ouarda.

Il s'agit aussi d'exposer une série d'activités et de rencontres culturelles de dimension régionale et nationale organisées par la même commune, malgré des moyens financiers limités, a noté l'auteur, déplorant qu'à l'heure actuelle, les collectivités territoriales portent peu d'intérêt à l'action culturelle, malgré la disponibilité des ressources matérielles et des textes législatifs pertinents.

De son côté, le président de la Fondation des oeuvres sociales du personnel de la Chambre des conseillers, Abdelhafid El Kasmi, a indiqué que le livre, inspiré de l'expérience personnelle d'Abderrazak Ouarda dans la gestion de la chose locale, souligne l'importance de la dimension culturelle dans le travail des collectivités territoriales et le rôle central de la culture dans le développement local.