Maroc: Béni Mellal - Le programme 'Export Morocco Now' présenté aux acteurs économiques de la région

Béni Mellal — Le programme "Export Morocco Now" visant à renforcer les exportations des entreprises et des coopératives marocaines, a été présenté, mercredi à Beni Mellal, aux principaux acteurs de l'écosystème économique régional.

Initiée conjointement par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et le Centre régional d'investissement de Béni Mellal-Khénifra en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services et la Direction régionale de commerce et d'industrie, cette rencontre vise à fournir des informations détaillées sur les nouveautés des mécanismes d'incitation à l'exportation et d'accompagnement des entreprises souhaitant se développer à l'international.

Selon les organisateurs, cette manifestation à laquelle ont pris part les principaux acteurs de l'écosystème régional de l'entrepreneuriat et de l'investissement à Béni Mellal-Khénifra représente une initiative majeure pour dynamiser l'export dans la région BMK, en adaptant les outils et l'expertise nationale de l'AMDIE aux spécificités et aux réalités du tissu économique local tout en encourageant les entreprises de la région à explorer de nouveaux horizons et à dépasser les frontières des partenaires commerciaux traditionnels.

Intervenant à cette occasion, le DG du CRI-BMK, Adil Azmi a assuré que le programme Export Morocco Now se veut une occasion unique pour les entreprises de la région Béni Mellal pour se développer à l'international et contribuer à la prospérité de la région, rappelant les objectifs de ce programme qui propose un ensemble complet et cohérent de services, allant des formations pointues sur les techniques d'exportation les plus récentes au développement de stratégies marketing ciblées et adaptées aux spécificités des différents marchés.

Pour sa part, Mohamed Benjelloun, conseiller et expert à l'AMDIE a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de séminaires régionaux initiés par l'Agence pour la présentation du programme Export Morocco Now qui assure aux entreprises et coopératives marocaines ayant un potentiel à l'export, l'accès à l'offre de services de l'AMDIE.

L'accompagnement de l'AMDIE porte sur quatre axes principaux à savoir, la veille et l'analyse des marchés et filières, la promotion, la prospection et le démarchage en favorisant la participation des bénéficiaires aux foires et salons, aux caravanes de partenariat économique et aux rencontres entre professionnels, a-t-il fait savoir, relevant que cet accompagnement porte aussi sur le renforcement de l'accès aux marchés à travers référencement des produits dans les chaînes de distribution à l'international outre la formation des professionnels aux aspects opérationnels du commerce extérieur.

Selon le CRI Béni Mellal-Khénifra, cette journée marque une étape importante dans la promotion de l'export dans la région de Béni Mellal-Khénifra avec l'objectif d'accroître significativement le chiffre d'affaires à l'export des entreprises bénéficiaires d'ici 2026 en vue d'accompagner au mieux les entreprises dans cette dynamique.

Au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, ce sont quelque 20 entreprises et 15 coopératives, dont 10 féminines qui ont manifesté leur intérêt pour rejoindre le programme "Morocco Export Now Women", ce qui témoigne de la vitalité de l'écosystème économique local.

Lancé en 2023, "Export Morocco Now" est un programme d'accompagnement de bout en bout dédié aux entreprises et coopératives marocaines ayant un potentiel à l'export et opérant dans les secteurs de l'industrie ou des services.