Maroc: Casablanca - Remise de prix aux meilleurs projets financés par l'INDH au niveau de la Plateforme des jeunes de Roches Noires

Casablanca — La Plateforme des jeunes de Roches Noires à Casablanca a abrité jeudi une cérémonie de remise de prix aux meilleurs projets portés par les lauréats de sa 9ème promotion et financés par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans le cadre du programme d'appui à l'entrepreneuriat.

Lors de cette cérémonie organisée sous le thème "L'INDH pour une inclusion économique des jeunes", en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, 20 lauréats et lauréates âgés de 18 à 45 ans ont été primés pour des projets dans les domaines de l'artisanat, les services, le textile, la restauration, l'industrie, l'audio-visuel, la digitalisation ou encore les nouveaux métiers.

Des projets réalisés par des jeunes issus des arrondissements de Aïn Sbaâ-Hay Mohammadi dans le cadre de la troisième phase de l'INDH visant à favoriser l'inclusion économique des jeunes à travers l'appui à l'entrepreneuriat.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mezzour a, d'emblée, souligné que l'INDH, ambitieux chantier royal, accorde un intérêt particulier aux jeunes, contribuant en grande partie dans la réalisation de leurs projets, avant d'ajouter que cette Initiative favorise l'inclusion des jeunes à travers leur formation et leur accompagnement jusqu'à réaliser leurs projets.

Et d'assurer que la priorité est de favoriser l'inclusion économique des jeunes grâce à la création de leurs entreprises.

Pour sa part, la présidente de la Fondation Startup Grow, prestataire gestionnaire de la Plateforme des jeunes de Roches Noires, Hanane Aït Aissa, a noté que cette Plateforme s'active dans l'accompagnement des jeunes chercheurs d'emploi et les porteurs de projets, révélant que sa Fondation a accompagné depuis 2021 pas moins de 3.000 jeunes au niveau de la préfecture d'arrondissements Aïn Sbaâ-Hay Mohammadi.

D'autre part, elle a souligné que cette rencontre a mis à l'honneur les jeunes bénéficiaires du financement au titre de l'année 2024, qui ont démontré des compétences remarquables dans le domaine de l'entrepreneuriat, précisant que ces jeunes ont bénéficié de l'accompagnement, l'encadrement et la formation, en plus d'un financement pouvant atteindre 150.000 dirhams, accordé par l'INDH, pour l'acquisition d'équipements et de matériels nécessaires au lancement de leurs projets.

De son côté, le chef de la division de l'Action sociale à la préfecture d'arrondissements Aïn Sbaâ-Hay Mohammadi, Seddik Benchekroun, a rappelé que la troisième phase de l'INDH vise à favoriser l'inclusion économique des jeunes ainsi que l'amélioration de leur revenu et ce, par le biais de la formation ainsi que l'accompagnement technique et le soutien financier, outre la promotion des coopératives actives dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.

A noter que cette rencontre a été marquée par le partage des parcours réussis de plusieurs jeunes bénéficiaires du soutien de l'INDH, qui ont excellé dans l'entrepreneuriat et la création de leurs propres entreprises.