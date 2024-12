Maroc: Fès-Meknès - La renaissance d'une région

Fès — L'année 2024 a marqué un tournant décisif pour la région de Fès-Meknès, une période de transformations profondes et d'investissements massifs, principalement motivés par la préparation de la Coupe du Monde 2030.

Cette dynamique s'est manifestée à travers divers secteurs, allant du développement des infrastructures à la dynamisation de l'économie locale, en passant par la mise en valeur du patrimoine culturel et la protection de l'environnement.

Dans ce cadre, un plan d'action ambitieux a été élaboré, touchant neuf domaines clés, dont les infrastructures sportives, les transports, l'hébergement, le développement durable et l'éducation.

Ce plan se décline en deux volets principaux, à savoir, la modernisation des infrastructures de la ville et la réhabilitation de la médina de Fès, un trésor du patrimoine mondial.

Le premier volet, doté de plus de 11 milliards de dirhams (MMDH), se concentre sur des projets structurants, tels que la modernisation des transports publics (754 millions de dirhams) et des infrastructures sanitaires (670 MDH), avec la création de centres d'urgence et de traitement des brûlures.

Le développement durable est également une priorité, avec 828 MDH investis dans la transition énergétique et des projets écologiques. Le second volet, doté de 1,26 MMDH, vise à préserver et valoriser la médina de Fès, en partenariat avec les ministères de l'Intérieur et de l'Economie et des Finances.

Ce projet comprend la restauration du patrimoine historique (108 MDH), la réhabilitation de l'espace urbain (647 MDH) et le renforcement de l'attractivité économique et touristique.

L'année a été également marquée par le lancement des travaux de rénovation et d'extension du Grand Stade de Fès, dont le coût total a été estimé à 300 MDH. Ce projet, qui vise à augmenter la capacité du stade à 55.800 places, témoigne de l'engagement de la région à se conformer aux exigences de la FIFA pour l'accueil de la Coupe du Monde 2030.

De plus, les travaux de réhabilitation complète des espaces du Stade d'Honneur de Meknès ont été finalisés. Fès et Meknès, avec leurs clubs historiques tels que le MAS, le CODM et le WAF, sont reconnues pour la ferveur et la passion de leurs supporters.

L'amélioration des infrastructures de transport est un autre axe majeur de la transformation de la région. L'aéroport Fès-Saïss est en cours d'extension pour augmenter sa capacité d'accueil de 3 à 5 millions de passagers par an d'ici 2028.

Le réseau routier et ferroviaire n'est pas en reste, avec la modernisation de 15 routes et avenues, le renouvellement des véhicules roulant sur plusieurs lignes, et la construction d'une nouvelle gare à Meknès.

Le transport urbain collectif sera amélioré avec l'intégration de nouvelles lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et l'acquisition de 260 nouveaux bus.

Sur le plan économique, la région Fès-Meknès a engagé des chantiers structurants pour redynamiser son tissu industriel, notamment avec la valorisation de la zone Ex-Cotef, l'aménagement du Parc Industriel d'Ain Cheggag et la création d'une zone industrielle à Ain Bida.

Le lancement prochain de la Zone d'Accélération Industrielle d'Ain Cheggag, première zone franche de la région, est également programmé. La région dispose de plus de 13 zones industrielles opérationnelles et de 7 zones logistiques programmées.

Un accent particulier a aussi été mis sur l'amélioration du cadre de vie des citoyens. La requalification urbaine a été entreprise dans plusieurs secteurs sous-équipés et les principaux équipements publics ont été modernisés ou créés.

Des investissements ont été réalisés pour renforcer la sécurité à travers la vidéoprotection et pour créer des espaces verts et des lieux publics.

Le secteur de la Santé a également été renforcé, avec la construction et la rénovation de centres de soins spécialisés et d'hôpitaux.

L'éducation et la formation ont occupé une place centrale dans le plan de développement de la région, avec la modernisation des infrastructures éducatives et la mise en place d'un plan de formation spécifique en vue de la Coupe du Monde, incluant des modules sur les langues étrangères et les soft skills.

Sur le plan culturel, des initiatives ont été lancées pour valoriser le patrimoine et les infrastructures, avec la construction d'une médiathèque, d'une galerie d'art et d'un auditorium en plein air, ainsi que l'organisation d'événements culturels.

Les jeunes ont été au centre de l'attention, avec le renforcement des infrastructures et des équipements pour leur épanouissement, ainsi que la formation de bénévoles pour les grands événements sportifs.

La région Fès-Meknès a également pris des engagements forts en matière de développement durable et de protection de la biodiversité, avec la réutilisation des eaux usées pour l'arrosage des espaces verts, la production d'électricité à partir de la biomasse, la reconversion de l'éclairage public en LED, et la mise en place de solutions de mobilité douce. Des projets ont de même été lancés pour protéger la biodiversité et améliorer la qualité de l'air.

Cette année a été également marquée par le lancement de la campagne agricole 2024/2025 depuis la plaine du Saïss, région Fès-Meknès, annonçant des mesures de soutien face à la sécheresse et à la hausse des prix des intrants.

En somme, 2024 a été une année de transformation majeure pour la région de Fès-Meknès, avec des investissements structurants et une dynamique qui augurent de perspectives prometteuses pour l'avenir.