Sénégal: DPG - Ousmane Sonko au révélateur des représentants du peuple

Dakar — Plus de neuf mois après sa nomination à la tête du gouvernement, Ousmane Sonko va faire sa première déclaration de politique générale devant les députés, un exercice censé donner les indications, orientations et priorités des actions appelées à être mises en oeuvre pour le développement socio-économique du pays.

Cette déclaration survient plus de deux mois après la présentation du nouveau référentiel des politiques publiques dénommé "Sénégal 2050 : Agenda de transformation nationale ».

Le programme comporte une Stratégie nationale de développement (SND) devant être mise en oeuvre entre 2025 et 2029. "Les autorités sénégalaises estiment ainsi avoir besoin d'environ 18 500 milliards de francs pour financer cette stratégie quinquennale.

Nul doute que la mise en oeuvre de la SND va occuper une place de choix dans la déclaration de politique générale, "une obligation constitutionnelle du Premier ministre, lequel, une fois élu, doit la faire à l'Assemblée nationale", selon le sociologue Elimane Haby Kane, président du Think Thank Legs Africa.

"C'est le moment solennel pendant lequel le Premier ministre soumet aux représentants du peuple la politique qu'il compte mettre en oeuvre, pendant qu'il est encore dépositaire de la confiance du président de la République qui a la prérogative de définir la politique de la Nation", a-t-il expliqué à l'APS.

Il s'agit, a-t-il souligné, de permettre aux citoyens de mieux comprendre les orientations générales des politiques publiques et les programmes et projets phares ainsi que la démarche de gouvernance.

M. Kane dont la structure s'investit dans les politiques publiques et la bonne gouvernance, parle d'un exercice devant favoriser une "lisibilité de l'action publique du gouvernement" dirigé par le Premier ministre. En cela, la DPG revêt un caractère "éminemment politique".

Pendant la DPG, le Premier ministre peut solliciter un vote de confiance de l'Assemblée nationale, mais peut aussi faire l'objet d'une motion de censure par les députés pour faire tomber le gouvernement qu'il dirige, a relevé Elimane Haby Kane.

Il présente la DPG comme un "document important pour tout analyste des politiques publiques et observateur de la gestion des affaires publiques. (...). Il peut aussi permettre de faire la situation de référence de l'état du pays".

Historien et enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (Fastef. ex ENS), Mamadou Yéro Baldé présente la DPG comme un « moment solennel et décisif dans la vie d'un gouvernement et de la République ».

Il s'agit, selon lui, d'un document devant servir à traduire « les grandes orientations du gouvernement, les principales réformes et mesures à mettre en place ».

Le docteur en Histoire moderne et contemporaine n'a pas manqué de comparer l'exercice de la Déclaration de politique générale au « Discours de la méthode », en référence à ce titre de ce texte majeur de la philosophie de René Descartes au XVIIe siècle.